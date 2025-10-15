Ordentlich sparen beim Shoppen: Diese Amazon-Deals gibt es heute (15.10.)

Egal ob ein Brettspiel, ein neuer Schreibtisch oder eine praktische Leselampe: Heute warten verschiedene Angebote auf dich, die definitiv einen Blick wert sind. Wie immer haben wir nur richtige Schnäppchen herausgesucht, denn mit Rabatt macht das Shoppen gleich viel mehr Spaß.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Perfekt für den nächsten Spieleabend mit Freunden: Der Klassiker „Risiko“ ist mit einem Rabatt von 52 Prozent bei Amazon zu haben. Statt 52,99 Euro zahlst du aktuell nur 25,49 Euro. Amazons Tipp wurde im letzten Monat über 1.000 Mal gekauft und eignet sich für die ganze Familie. Hier geht’s zum Angebot.

Praktisch für die dunkle Jahreszeit: Diese Stirnlampe kostet dich aktuell nur 9,99 Euro. Sie ist wiederaufladbar und stufenlos dimmbar. Zudem ist sie wasserdicht, sodass du sie auch im Regen verwenden kannst. Hier geht’s zum Angebot.

Abends im Bett noch ein paar Seiten lesen, ohne das große Deckenlicht anzumachen? Mit dieser Leselampe von Gritin geht das. Du klemmst sie einfach an den Buchrücken und stellst die für dich passende Helligkeit und Lichttemperatur ein. Für 11,89 Euro statt 16,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Wer viel im Homeoffice arbeitet oder gerne zockt, sollte sich mal diesen höhenverstellbaren Schreibtisch in L-Form ansehen. Mit Maßen von 160 x 140 cm bietet er genug Platz für dein komplettes Set-up. Insgesamt kannst du ihn mit 80 Kilogramm belasten. Statt 189,99 Euro zahlst du jetzt 161,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

