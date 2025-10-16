Hier ist für jeden was dabei: Die 10 besten Amazon-Deals am Donnerstag (16.10.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Heute haben wir dir nicht nur eine kleine Handvoll, sondern direkt zehn starke Deals vom Versandriesen Amazon herausgesucht. Mit dabei sind Marken wie Bosch oder Govee, sodass sich ein Blick in die Liste garantiert lohnt.
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom DonnerstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Die Amazon-Deals des Tages vom heutigen Donnerstag (16.10.) liefern dir eine kunterbunte Auswahl an Schnäppchen aus den verschiedensten Kategorien. Egal ob für dich selbst, oder als Geschenk – hier findest du garantiert etwas, das du gebrauchen könntest.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Doppelpack Govee GU10 LED, smarte Lichter mit unzähligen Farben und Szenen, für 17,99 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Fahrradlicht-Set bestehend aus Front- und Rückleuchte, wiederaufladbar, für 19,74 Euro statt 29,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • Eiswürfelmaschine, bis zu 12 kg Eiswürfel innerhalb von 24 Stunden, für 70,79 Euro statt 119,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!
  • SwitchBot Thermometer & Hygrometer für innen und außen mit Hub, kompatibel mit einer App, für 98,99 Euro statt 109,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lego
Spielwaren
Das perfekte Weihnachtsgeschenk? Amazon verkauft Lego-Sets bis zu 38 Prozent günstiger
MediaMarkt verkauft nur bis nächsten Dienstag (21.10.) Samsung, LG, Sony und Co. mit fetten Rabatten
Media Markt
MediaMarkt verkauft nur bis nächsten Dienstag (21.10.) Samsung, LG, Sony und Co. mit irren Rabatten
Pärchen sitzt auf einem Sofa
Schnäppchen
Preissenkung: Diesen Streaming-Dienst gibt's jetzt schon für 4,99 Euro
Amazon
Ordentlich sparen beim Shoppen: Diese Amazon-Deals gibt es heute (15.10.)
Akkustaubsauger
Über 60 Prozent Rabatt: Netto verkauft Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit für weniger als 50 Euro
Amazon
Mit Produkten, die jeder braucht: top Amazon-Angebote am 14.10.
Küche
Lidl verkauft aktuell ein 15-Euro-Gadget, mit dem das Abendessen viel schneller fertig ist
E-Scooter
Praktischer & günstiger als ein E-Bike: Dieser E-Scooter hat eine besonders hohe Reichweite
Media Markt
MediaMarkt startet "Rausverkauf" mit TVs von Samsung & LG zum halben Preis