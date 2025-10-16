Hier ist für jeden was dabei: Die 10 besten Amazon-Deals am Donnerstag (16.10.)

Die Amazon-Deals des Tages vom heutigen Donnerstag (16.10.) liefern dir eine kunterbunte Auswahl an Schnäppchen aus den verschiedensten Kategorien. Egal ob für dich selbst, oder als Geschenk – hier findest du garantiert etwas, das du gebrauchen könntest.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Doppelpack Govee GU10 LED, smarte Lichter mit unzähligen Farben und Szenen, für 17,99 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Fahrradlicht-Set bestehend aus Front- und Rückleuchte, wiederaufladbar, für 19,74 Euro statt 29,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Eiswürfelmaschine, bis zu 12 kg Eiswürfel innerhalb von 24 Stunden, für 70,79 Euro statt 119,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Ocoopa wiederaufladbare, elektrische Handwärmer für 19,99 Euro statt 29,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Doppelpack Nachtlichter für die Steckdose mit Bewegungssensor für 15,19 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

USB-Ladegerät mit vier Anschlüssen, 2 USB-C, 2 USB-A für 7,54 Euro statt 9,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Laser-Entfernungsmesser, misst auf bis zu 50 Meter Entfernung, für 16,98 Euro statt 19,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Mini-Kettensäge mit Akku, für Äste und den mobilen Einsatz, für 54,45 Euro statt 77,79 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

SwitchBot Thermometer & Hygrometer für innen und außen mit Hub, kompatibel mit einer App, für 98,99 Euro statt 109,99 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Bosch PRO gemischtes Färser-Set, für Weich- und Hartholz, für 48,86 Euro statt 57,49 Euro: Hier geht’s zum Angebot!

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

