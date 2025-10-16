Warum gerade alle auf diese 15-Euro-Avocado bei Amazon abfahren

Michael Stupp
3 Minuten
Amazon verkauft gerade eine Avocado für – Achtung – 15 Euro. Und das schon mit 50 Prozent Rabatt. Was ist da los? Wir schauen hinter die Fassade und in den Kern der "Frucht" und zeigen, warum gerade die Zeit reif für diesen Deal ist.
Ein Korb voller grüner Avocados
Bildquelle: Gaiatop
Verkauft wird die Avocado übrigens nicht über Amazon Fresh, sondern ganz normal über den Versand. Warum – du ahnst es schon: Die 15-Euro-Avocado eignet sich nicht für Guacamole, hat kein Fruchtfleisch und die Schale kannst du auch nicht entfernen.

Avocado für 15 Euro bei Amazon: Form follows function

Die „Avocado“ bei Amazon ist nämlich ein Hand- und Taschenwärmer. Ganz nach dem Motto „form follows function“ hat der Hersteller „Gaiatop“ hier ein ergonomisches Prinzip entwickelt, um dem langweiligen Prinzip des akkubetriebenen Wärmers ein bisschen Freude und Pep zu verleihen.

Für das 15-Euro-Angebot schickt der Hersteller dir zwei „Avocado-Hälften“, die jeweils einen Wärmer beinhalten und magnetisch aneinanderhaften können (keine verschleißbare Steckverbindung). Wo bei der Frucht der „Kern“ ist, befindet sich der Power-Knopf. Am „Strunk“ ist währenddessen der USB-C-Aufladestecker für den Akku.

Eine Person steckt einen Handwärmer in Form einer Avocado in ihre Hosentasche
Der „Avocado-Handwärmer“ bei Amazon.
Jetzt bei Amazon kaufen!

Aktiviert, erwärmen sich die Avo-Hälften laut Hersteller schnell auf bis zu 55 °C bei der höchsten Stufe. Drei Heizstufen stehen dir hier zur Wahl (Niedrig (40–46 °C); Mittel (46–54 °C); Hoch (54–55 °C)). Vollständig aufgeladen spenden die Handwärmer insgesamt bis zu 4 Stunden Wärme. Eine Statusanzeige gibt zudem Aufschluss über den Füllstand der Akkus.

Ein Ladekabel ist mit dabei. Der Handwärmer hat alle nötigen Zertifizierungen (CE, FCC) erhalten und darf sicher und offiziell genutzt werden. Hergestellt wurde das Gerät selbstredend in China und es entstammt dessen Tech-Mekka Shenzhen.

Witziges Amazon-Angebot als Geschenke-Tipp

Als Geschenke-Tipp für den Winter – etwa fürs Freunde- und Familien-Wichteln, für lange Weihnachtsmarktabende, als Teil eines DIY-Adventskalenders oder eben als schnelle Aufmerksamkeit ist das Angebot hübsch nutzbar und trifft den Zeitgeist. Durch den gebotenen Rabatt gegenüber dem Normalpreis bekommst du den Avocado-Handwärmer bei Amazon zudem gerade recht kostengünstig nach Hause. Zum Vergleich: Selbst bei der China-Schleuder „Shein“ ist der Gaiatop-Handwärmer gerade teurer gelistet.

Jetzt bei Amazon ansehen

