Kein Witz: MediaMarkt verkauft dir die PS5 für nur einen Euro

Alle, die neben der PS5 aktuell auch auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag sind, können jetzt laut jubeln. Denn bei MediaMarkt gibt es beides in Kombination zu echt starken Konditionen. Wie sich das Angebot genau zusammensetzt, erfährst du jetzt.

SIM-Only-Kracher bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt kannst du dir aktuell vier SIM-Only-Angebote sichern. Das sind Tarife von O2, Vodafone, oder der Telekom. Zu diesen Verträgen sahnst du einiges an Prämien ab. Besonders spannend ist dabei eben der Tarif der Telekom, zu dem du eine PS5 für nur einen Euro dazu bekommst.

Der Tarif selbst gönnt dir 50 GB im besten deutschen Netz, mit bis zu 300 Mbit/s im Download. Selbstverständlich sind auch eine SMS sowie eine Telefon-Flat mit dabei. Dank EU-Roaming nutzt du im Urlaub innerhalb der EU deinen Vertrag wie gewohnt weiter. Monatlich kostet dich der Tarif 39,95 Euro. Dazu kommen noch ein Anschlusspreis über 39,99 Euro und 5,95 Euro für den Versand.

Wenn du von einem anderen Anbieter zum Vertragspartner freenet wechselst, streichst du einen Wechselbonus über 50 Euro ein. Dafür eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden. Achtung: Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr für den Tarif auf 59,95 Euro, du solltest also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung denken, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Du willst mehr GB? Dann wirf mal einen Blick auf diesen Tarif von Vodafone. Die Grundgebühr ist mit 39,99 Euro minimal höher, allerdings winken hier auch 100 GB und 125 Euro Wechselbonus. Die PS5 bekommst du ebenfalls für nur einen Euro dazu.

PS5 gibt’s für nur einen Euro dazu

So viel also zum Tarif, aber wie sicherst du dir jetzt noch die PS5 dazu? Dazu musst du lediglich diese Website besuchen und dich mit einem Code anmelden und dir eine Prämie aussuchen. Den Code bekommst du mit deiner Auftragsbestätigung. Dann lädst du deine ersten zwei Rechnungen im Prämienportal hoch und alles ist erledigt.

Wenn du dich für die PS5 entschieden hast, zahlst du noch einen Euro extra. 400 Euro Cashback oder einen 400 Euro MediaMarkt-Gutschein gibt’s ohne Aufpreis dazu. Der Deal lohnt sich in jedem Fall mit beiden Prämien. Die PS5 mit einem Warenwert von rund 500 Euro ist aber noch mal deutlich mehr wert als der 400-Euro-Gutschein.

