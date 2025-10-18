Netto verkauft 10-Euro-Produkt, das aussieht wie ein Mopp, aber viel mehr kann

Auf den ersten Blick sieht das Produkt bei Netto wirklich einfach wie ein herkömmlicher Wischmopp aus. Doch was du dir hier dank 50 Prozent Rabatt für 9,99 Euro holst, ist etwas anders. Wo die Unterschiede liegen und warum das Gerät echt interessant ist, zeigen wir dir jetzt.

Ähnlich wie ein Mopp, nur besser (4,5/5 Sterne Bewertung!)

Der sogenannte CLEANmaxx Spray-Mopp für 9,99 Euro kann funktionell erstmal das, was ein herkömmlicher Wischmopp auch kann. Also dir dabei helfen, klebrigen Schmutz von Fliesen und Hartböden leichter zu entfernen. Der Unterschied lässt sich aber bereits im Namen ausmachen: „Spray-Mopp“ verrät nämlich die Besonderheit des Produkts.

Über die Düse wird Wasser auf den Boden aufgebracht

Während du beim Standard-Mopp immer einen Eimer mitschleppen musst, befindet sich an diesem Gerät ein 600 ml großer Wassertank. Per Knopfdruck sprühst du dann das darin befindliche Wasser über eine kleine Düse oberhalb des eigentlichen Mopps heraus. Das Ergebnis: leicht feuchte Böden, über die du dann mit dem Mopp gleiten kannst. Eimerschleppen und Bücken sparst du dir also hiermit komplett und auch ein Überschwemmen des Bodens gehört so der Vergangenheit an.

Jetzt für nur 9,99 Euro bei Netto

Klingt doch echt praktisch, oder? Besonders ist aber gleichzeitig auch der Preis. Bereits der UVP von 19,99 Euro wirkt nicht überzogen. Netto halbiert diesen in seinem Onlineshop jetzt aber, wodurch du nur noch 9,99 Euro zahlen musst. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, spannend finden wir das Putz-Gadget zu dem Kurs aber trotzdem auf jeden Fall.

Überzeugt scheinen übrigens auch die bisherigen Käufer: Bei Netto hat das Gerät eine durchschnittliche Bewertung von 4,5/5 Sternen, bei über 300 Rezensionen.

