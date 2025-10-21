Mit satten 50 GB Datenvolumen bist du im Alltag bestens gerüstet – egal ob du ständig auf Instagram, Spotify oder Google Maps unterwegs bist. Dank des schnellen 5G-Netzes der Telekom surfst du mit stabiler Verbindung, selbst wenn du viel streamst oder regelmäßig unterwegs bist. Der Clou: Aktuell bekommst du diesen Tarif schon für 12,99 Euro im Monat – ein richtig starker Deal. Selbst wer abends mal eine Serie schaut oder Musik in Dauerschleife hört, muss sich keine Sorgen um den Datenzähler machen. Und da du zu Hause, bei Freunden oder im Büro ohnehin meist im WLAN surfst, reicht das Volumen locker aus – wir zeigen dir, warum sich dieses Angebot besonders lohnt.

50 GB im 5G-Netz der Telekom: Das steckt drin

Den Deal haben wir bei Handyhelden entdeckt. Hier gibt’s den 5G-Vertrag im Netz der Telekom für monatlich nur 12,99 Euro. Solltest du es noch nicht wissen: Die Telekom gilt als das beste Handynetz in Deutschland. Im Chip Netztest erhielt das Netz die Note 1,2.

Du hast mit dem Tarif einen guten Datenpuffer für alles, was du unterwegs erledigen möchtest. Dabei surfst und streamst du mit bis zu 50 MBit/s. Das ist schnell genug, um in HD ruckelfrei Videos zu streamen und ohne Ladezeiten zu surfen. Was noch fehlt: eine Allnet- und SMS-Flat. Die ist aber ebenfalls mit dabei, sodass du den Tarif auch als Festnetz-Ersatz nutzen kannst. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif im Urlaub (innerhalb der EU) genauso, wie zu Hause.

So günstig wie kein anderer? Der Preis im Check

Richtig gut ist der Tarif nun aber auch mit Hinblick auf den Preis. Denn der Tarif hat aktuell mit monatlich 12,99 Euro die niedrigste Grundgebühr im Netz, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt (siehe unten).

Ein anderer Tarif – High-Mobile von Sparhandy – ist zwar dank Bonus rechnerisch nochmal monatlich 50 Cent günstiger – aber das auch nur rechnerisch (auf den Monatsrechnungen stehen hier 14,99 Euro) und nur unter bestimmten Bedingungen (Rufnummernmitnahme).

Stark ist außerdem, dass beim Handyhelden-Deal keine Anschlussgebühr berechnet wird. Viele Anbieter verlangen zum Start 30 bis 40 Euro einmalig. Beim Handyhelden-Deal bleibt es wirklich nur bei den 12,99 Euro pro Monat.

