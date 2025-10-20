Vodafone haut 30 GB Tarif komplett gratis raus – ganz ohne Vertragsbindung!

Die neue CallYa-Aktion läuft für kurze Zeit und richtet sich an alle, die das schnelle Netz einfach mal kostenlos ausprobieren wollen. Du zahlst keinen Cent, bekommst aber volle Leistung – inklusive Zugriff auf das riesige Vodafone-Netz. Wir zeigen dir, wie du dir den Gratis-Tarif sicherst und warum die Aktion nicht nur clever für dich, sondern auch spannend für Vodafone selbst ist.

Direkt zur Gratis-Aktion (mit Code BONUS45)

Völlig unverbindlich: Vodafone verschenkt CallYa-Tarif

Hinter der Aktion steckt eine Promo für die Prepaid-Tarife der CallYa-Serie. Immer schon besonders bei den CallYa-Tarifen ist, dass sie einmalig nichts kosten – obwohl sie monatlich kündbar sind. Den Tarif CallYa M, um den es bei der Aktion geht, kannst du hier also kostenfrei bestellen – sogar als eSIM.

Nun kommt der Gratis-Trick: Pro 4 Wochen würde die Option mit 30 GB Datenvolumen nämlich je 14,99 Euro kosten. Bei der Erstbestellung über diese Seite kannst du aber einen Code eingeben. Der lautet BONUS45 und erwirkt ein Startguthaben in Höhe von ebenjenen 45 Euro. Damit kannst du den Tarif dreimal abrechnen lassen und so knapp drei Monate (exakt: 3 Mal vier Wochen) ohne Kosten surfen, telefonieren und Co.

Erst danach würde der Tarif in den regulären Preis fallen und das Konto müsste aktiv befüllt werden. Du kannst aber monatlich kündigen beziehungsweise den Prepaid-Tarif auslaufen lassen und dann keiner weiteren Schuldigkeit unterliegen.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

30 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

für Telefonie und SMS 500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

WiFi-Calling & EU-Roaming inklusive

Keine Anschlussgebühr, keine Versandkosten & keine Vertragsbindung

→ mit Code BONUS45 drei Monate gratis

→ mit Code BONUS45 Direkt & kostenfrei buchen

Der Tarif hat vollwertigen 5G-Zugang mit 30 GB pro Monat bei maximal möglichem Download-Speed. Die Allnet-Flat fürs Inland ist mit dabei. Im M-Tarif gibt’s fürs EU-Ausland aber „nur“ 500 Minuten beziehungsweise SMS je Buchungszyklus 8erklärungsansatz dazu am Ende des Artikels). In der Regel verschmerzbar, aber für manche Fälle dann doch ein No-Go. Als eSIM kannst du binnen weniger Minuten nach Bestellung loslegen, die klassische SIM per Post dauert einen bis zwei Werktage nach erfolgter Bestellung.

Tarif-Kracher erklärt: So kommst du dran

In wenigen Schritten erklärt:

Tarif über diese Seite bestellen Unter „Hast du einen Gutschein-Code?“ den Code BONUS45 eingeben SIM per Post oder eSIM auswählen Daten eingeben, E-Mail-Adresse verifizieren und Kundenkonto eröffnen

→ Jetzt hier kostenlos bestellen

Möglich ist die Teilnahme übrigens auch für bestehende Vodafone- oder Otelo-Kunden. So lohnt sich der Tarif also nicht nur für Neu-, sondern auch für Bestandskunden. Gültig ist die Aktion bis zum 3. November. Wichtig zu beachten: Das Bonusguthaben wird erst nach Identifizierung und Aktivierung gutgeschrieben. Für die Identifizierung hast du nach der Buchung 30 Tage Zeit. Und cool zu wissen: Laut Kleingedrucktem sind zwei Bestellungen pro Kunde möglich.

Mit dem Code BONUS45 holst du dir das Bonusguthaben und so drei Monate gratis

Vodafone spricht hier in der Regel von drei Monaten kostenfreier Nutzung. Streng genommen sind es „nur“ dreimal 28 Tage, da der Tarif eine jeweilige Laufzeit von eben vier Wochen und nicht vollen Monaten hat. Klingt kleinkariert, hat aufs Jahr gerechnet mit 13 statt 12 Buchungen, insgesamt eine mehr als beim Laufzeittarif.

Vollwertiger Tarif komplett gratis – was hat Vodafone davon?

Naheliegende Frage, einfache Antwort: Daten. Vodafone legt diese oder ähnliche Aktionen zwei- bis dreimal im Jahr auf. Kunden kommen in Scharen – und gehen nach drei Monaten auch wieder in Scharen. Ein paar bleiben aber immer übrig. Die sind fortan bleibende Vodafone-Kunden und erhalten so aus Konzernsicht ein Einfallstor in weitere Produkte des Anbieters.

Auch wenn das kein Selbstverständnis, sondern eine Wette auf die Zukunft ist – Vodafone hat die Aktionen schon zu oft aufgeboten, als dass sie sich überhaupt nicht lohnen würde. Hinzu kommt – ganz pragmatisch – dass Vodafone die im Zuge der Aktion geschalteten SIM-Karten auch aktiv schaltet. Damit lassen sich Kunden und Zugangszahlen aufhübschen, auch wenn das im großen Stil vermutlich gar nicht ins Gewicht fällt. Für die Außendarstellung ist das jedoch sicher kein Nachteil.

Die Aktion läuft zudem direkt bei Vodafone selbst, es ist also kein Dritter beteiligt. Für dich als Kunden bedeutet das aber umgekehrt auch, dass keine weitere Partei im Prozess Zugriff auf deine Daten hat ist.

Im Check: Lohnt sich das Angebot?

Um sich den Gratis-Tarif der CallYa-Serie zu sichern, musst du Vodafone also regulär mit Daten füttern. Immerhin ist eine IBAN keine Pflicht.

CallYa-Tarif gratis – vergiss nicht den Gutscheincode einzugeben

Wer abwägt und sich für den Deal „Daten gegen Tarif“ entscheidet, der eröffnet ein reguläres Kundenkonto bei Vodafone und bucht den Tarif. Ob du nach drei Monaten dabeibleibst, bleibt dir überlassen. Das Startguthaben ist danach aber aufgebraucht. Weiterer Spartrick: Wer seine Rufnummer mitnimmt, bekommt nochmal 10 Euro gutgeschrieben und ist dann auch im vierten Monat zumindest günstiger dabei.

Regulär aufgeladen wird dein Prepaid-Guthaben nach Ablauf der 3 Monate (und sofern du dabeibleiben willst) per App, Guthabenkarte aus dem Handel, Guthaben-Transfer oder klassisch via Überweisung.

Nun zum springenden Punkt: Das Angebot ist superstark! Einen vollwertigen Tarif, den du gratis nutzen kannst, ohne Verpflichtungen für danach einzugehen. Das geht sonst nirgends. Die ein bis zweimal pro Jahr erscheinende Aktion von Vodafone ist immer beliebt, weil sie eben so gut und so unkompliziert ist. Hier musst du dir den Bonus nicht über Cashback-Portale oder sonstige Anbieter holen, sondern er ist bei Code-Eingabe automatisch drin. Ein alternatives Angebot auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gibt es nicht mit diesen Merkmalen.

→ Hier geht’s zur Aktion direkt bei Vodafone

Warum keine SMS-Flat dabei ist

Gratis-Tarife rufen immer auch Betrüger auf den Plan. Die 500 SMS, die pro Monat enthalten sind (Für Anrufe gilt eine echte Flatrate), reichen im Jahr 2025 wohl selbst denen, die WhatsApp und Co. konsequent meiden. Um das Versenden von Phishing-SMS und ähnlichen „Frauds“ zu erschweren beziehungsweise zu unterbinden, ist die Begrenzung der (kostenfreien) SMS-Menge ein wirksames Mittel.

Die stärksten Deals im Netz! Melde dich jetzt zum kostenfreien inside digital Deal Newsletter an und verpasse kein Top-Schnäppchen mehr. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.