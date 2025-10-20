Retter für die Hosentasche: Amazon verkauft jetzt ein geniales Sicherheits-Gadget für 16 Euro

Manche Geräte sind einfach ein Must-Have. Hierzu zählt ein Sicherheits-Gadget, dass du jetzt schon ab 16 Euro bei Amazon bekommst. Der kleine Helfer ist sogar so nützlich, dass er als aktueller Amazon-Bestseller gilt.
Frau läuft nachts auf einer Straße. In der oberen linken Ecke ist ein Amazoin-Angebot eingeblendet.
Nachts alleine durch die Straßen zu ziehen ist längst nicht so spaßig, wie es sich vielleicht anhört. Beschleicht dich ein seltsames Gefühl, wenn du durch dunkle Gassen wanderst, kannst du dir jetzt das perfekte Gadget bei Amazon schnappen. Der Versandriese bietet derzeit einen Taschenalarm ab 16,11 Euro an, der sich nicht nur für abendliche Joggingrunden eignet, sondern sogar Wirkung zeigt. Wie das funktioniert, erklären wir dir nachfolgend.

Taschenalarm zur Selbstverteidigung bei Amazon

Der Alarm funktioniert so simpel wie nur möglich. Du ziehst einfach am oberen Teil des Anhängers und sofort leuchtet ein Stroboskoplicht auf und ein Alarm ertönt, der einen Pegel von 130 dB erzeugt und damit wirklich wahnsinnig laut ist. Durch die Sirene schlägst du nicht nur potenzielle Angreifer in die Flucht, du machst auch auf dich aufmerksam, sodass andere Menschen dir helfen können.

Thopeb Taschenalarm
Ein Karabiner zur Befestigung am Schlüsselbund wird gleich mitgeliefert (Affiliate Link)

Die Batterie des Taschenalarms hält für bis zu 40 Minuten am Stück, sollte sie leer werden, kannst du sie aber auch austauschen. Dank des Karabinerhakens kannst du den Anhänger nicht nur am Schlüsselbund, sondern auch an Rucksäcken oder Handtaschen befestigen.

So viel zahlst du dafür

Der Schlüsselanhänger hat sich bei Amazon das Badge „Amazons Tipp“ verdient. Aktuell bekommst du ihn mit einem Rabatt von 35 Prozent, sodass für dich nur 16,13 statt 24,99 Euro auf der Rechnung stehen. Den Alarm gibt es in verschiedenen Farben zu unterschiedlichen Preisen, die gelbe Variante ist aktuell am günstigsten. Für um die 23 Euro sind aber auch die anderen Modelle nicht wirklich teuer.

