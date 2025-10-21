Geheimtipp im Herbst: Lidl verkauft eine Infrarotheizung fast um die Hälfte günstiger

Wenn draußen die Temperaturen immer weiter fallen, wünschen wir uns wohlige Wärme im Wohnzimmer oder im Homeoffice. Helfen kann da eine Infrarotheizung, wie sie der Lebensmitteldiscounter Lidl aktuell verkauft.
Herkömmliche Heizkörper sorgen oft für eine ungleichmäßige Wärmeverteilung. Besonders wenn sie ungünstig im Raum platziert sind, kann es Stunden dauern, bis die Wärme sich endlich ausbreitet. Zudem trocknen sie die Luft im Raum stark aus und wirbeln Staub auf, was vor allem für empfindlichere Menschen nervig sein kann. Im Gegenzug dazu stehen Infrarotheizungen, die für eine ganzheitlich im Zimmer verteilte, angenehme Wärme sorgen sollen. Lidl verkauft dir jetzt ein solches Gerät aus Naturstein mit einem Rabatt von 47 Prozent.

Infrarotheizung bei Lidl: Das steckt dahinter

Mit Maßen von 100 x 40 cm und einer Leistung von 800 Watt eignet sich die Infrarotheizung am besten für Räume mit bis zu 25 m². Bei der Wahl des Montageorts bist du lediglich auf eine Steckdose angewiesen. Zum Anbringen an die Wand sind eine Halterung sowie die passenden Schrauben und Dübel bereits im Lieferumfang enthalten.

Marmony Infrarotheizung Lidl
So sieht die Infrarotheizung aus

Einmal angebracht, soll die Infrarotheizung für angenehme Wärme sorgen, die von den Wänden und dem kompletten Raum gespeichert wird. Schaltest du die Heizung ab, wird die gespeicherte Wärme langsam wieder freigegeben. So sorgt sie auch noch über einen längeren Zeitraum hinweg für eine angenehme Raumtemperatur, ohne angeschaltet zu sein.

Besonders praktisch ist die Infrarotheizung dank eines mitgelieferten Thermostats. Darüber kannst du verschiedene Funktionen und Timer einstellen, sodass du beispielsweise morgens direkt nach dem Aufstehen schon in ein vorgewärmtes Badezimmer kommst.

So viel zahlst du bei Lidl

Die Infrarotheizung der Marke marmony ist „made in Germany“ und wird normalerweise mit einem UVP von 449 Euro gehandelt. Eigentlich verkauft der Discounter auch noch eine etwas kleinere Variante mit 500 Watt, die ist aktuell online aber ausverkauft. Den UVP der 800 Watt Version drückt Lidl jetzt um 47 Prozent, sodass für dich noch 236,05 Euro auf der Rechnung stehen. Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro kommen noch dazu.

Insgesamt hat die Infrarotheizung bei 248 Rezensionen eine Bewertung von 4.6/5 Sternen gesammelt. Die Käuferinnen und Käufer scheinen also durchwegs zufrieden zu sein mit dem Gerät. Wenn dir der Preis zu teuer ist, verkauft Lidl auch ein schlichtes, weißes Infrarot-Heizpanel der Eigenmarke Silvercrest. Dieses kostet 109 Euro und ist damit eine deutlich günstigere, wenn auch nicht ganz so stylishe Wahl.





