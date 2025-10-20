Dyson Airwrap mit 22 Prozent Rabatt: Amazon am Montag (20.10.)

Hier kommen zehn der spannendsten Schnäppchen vom Versandriesen Amazon. Wie immer gilt: Die Angebote sind befristet und gelten nur für eine kurze Zeit. Bei Interesse solltest du dich also beeilen.

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und Trockner für 429 Euro statt 549 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nespresso De’Longhi Mini Kaffeekapselmaschine mit einem 0,6 Liter großen Wassertank für Espresso und Lungo, für 58,99 Euro statt 104,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Magnetische Handyhalterung für das Auto, zum Kleben, für 27,53 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Felgenbürste aus Mikrofaser mit abnehmbarem Bezug für die schonende Reinigung von hochwertigen Felgen, für 18,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Starthilfe Powerbank für Pkws, auch nutzbar als Powerbank für das Smartphone und als Taschenlampe, für 40,84 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Govee Neon Rope Light 2, LED-Strip mit fünf Metern Länge, steuerbar per App, Alexa oder Google Assistant, für 79,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bosch Professional 12V System Akku Schlagbohrschrauber inklusive Akku und einem Bit-Set sowie Werkzeugtasche, für 132,99 Euro statt 147,92 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Soundcore 3 Bluetooth-Lautsprecher mit Stereo-Sound und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, bietet Schutz gegen vollständiges Untertauchen in Wasser, für 37,98 Euro statt 55,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Android Smart Tags, vier Stück mit einer Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr, austauschbare Batterien, für 28,89 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Botslab 4 Kanal Dashcam für vorn und hinten im Auto, inklusive 128 GB SSD-Karte, für 189,99 Euro statt 299,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

→ Zu den heißesten Deals vom Dienstag

