Bei diesem Angebot von Saturn ist doppelt hinsehen Pflicht – denn ein Smart-TV für 149 Euro klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch genau das bietet der Elektronikhändler gerade an und streicht dafür ganze 40 Prozent vom ursprünglichen Preis. Im Produktnamen taucht sogar der Zusatz „4K“ auf – da stellt sich natürlich die Frage: Wie viel Fernseher steckt wirklich in diesem Schnäppchen? Wir haben uns das Modell genau angeschaut und verraten, für wen sich der Mini-Preis-TV wirklich lohnt und wo die Grenzen liegen.

Das hat es mit dem 149-Euro-Fernseher auf sich

Im Angebot für 149 Euro ist dabei der Hisense 32A4K LED TV. Der Name trügt jedoch: Obwohl sich hier „4K“ drin versteckt, handelt es sich bei dem Modell nur um einen HD-ready-TV. Das heißt: Statt UHD-Auflösung bekommst du hier maximal 720p. Für viele mag das – trotz des niedrigen Preises – direkt schon ein Ausschlusskriterium sein. Wer aber etwa einfach nur einen Zweitfernseher fürs Schlafzimmer sucht oder generell bloß im herkömmlichen Fernsehprogramm unterwegs ist, kann auf 4K vielleicht verzichten und findet hier eine preiswerte Option.

Die Bildschirmdiagonale des 149-Euro-TVs beträgt dabei 32 Zoll (80 cm), besonders groß ist der Fernseher also ebenfalls nicht. Dafür kommt er aber mit allen Funktionen, die man von einem modernen Smart-TV erwartet. So verbindest du ihn beispielsweise ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet und greifst so auf Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video zu. Ein Triple-Tuner und die herkömmlichen Empfangsarten (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2) sind natürlich ebenso vorhanden. Als weitere Anschlüsse stehen dir unter anderem zwei HDMI- (nur 1.4) und zwei USB-Slots sowie ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz, was fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreicht.

Fast ausverkauft bei Saturn

Trotz einiger Abstriche, die man bei dem Fernseher definitiv machen muss, scheint der TV bei Staturn aktuell absolut durch die Decke zu gehen. Neben der Kennzeichnung als „Bestseller“ wird auf der Produktseite mittlerweile auch vor einem baldigen Ausverkauf gewarnt. Es scheint also viele zu geben, die durchaus auf 4K und Co. verzichten können. Solltest du dazugehören, kannst du dir den Smart-TV jetzt noch schnell für 149 Euro sichern. Der Versand ist zudem kostenfrei.

