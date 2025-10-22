Jetzt vormerken! MediaMarkt legt MwSt.-Rabatt-Aktion diese Woche neu auf

MediaMarkt startet bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Aktion. Wir haben alle Tipps und Tricks herausgesucht, sodass du das Beste aus den Angeboten herausholen kannst.

Es ist wieder so weit! Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt

Jetzt, im Oktober 2025 startet die Aktion am morgigen Donnerstag, dem 23. Oktober, um 20 Uhr. Für alle App-Nutzer gibt’s die Schnäppchen schon ab 9 Uhr morgens. Allerdings gilt auch im Oktober wieder: Nur registrierte und eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder dürfen sich über die Rabatte freuen. Am Montag (27.10) um 23:59 Uhr ist dann wieder Schluss und die MwSt.-Aktion startet erst im nächsten Jahr erneut.

Im Februar 2025 fand die „Super Bowl Aktion“ mit Mehrwertsteuer-Rabatt vom 6. bis zum 10.2. statt – dieses Mal galten die Angebote jedoch nur für eingeloggte Kunden des Loyalty-Programms myMediaMarkt (Anmeldung kostenlos).

Im Juni 2025 war es ebenfalls wieder soweit: Vom 26. bis zum 30. Juni wird bei MediaMarkt die Mehrwertsteuer gestrichen. Erneut profitierten nur eingeloggte myMediaMarkt-Nutzer von den Schnäppchen, dafür endet die Aktion dieses Mal erst am Abend des 30. Juni.

Fix ist dabei immer das Wochenende, an dem der Super Bowl stattfindet. Seine Ursprünge zu diesem Anlass hatte die Aktion dadurch, dass der Rabatt auf das gesamte Sortiment zu nachtschlafender Zeit zwischen 4 und 5 Uhr angeboten wurde. Geworben wurde lediglich im TV-Programm, das den Super Bowl übertrug. Später wurde die Aktion zum Community-getriebenen Event. Mittlerweile findet sie im Februar rund ums Sportereignis meist von Donnerstagabend bis Montagmorgen statt und verzichtet auch auf den Hinweis zum Super Bowl als Anlass.

Was ist die „MwSt.-geschenkt“-Aktion?

Bei der „MwSt.-geschenkt“-Aktion reduziert MediaMarkt die Preise um den Mehrwertsteueranteil von 19 Prozent. Das entspricht einem effektiven Rabatt von 15,966 Prozent auf den ursprünglichen Kaufpreis. Da die Aktion auf fast das gesamte Sortiment gilt, sind insgesamt tausende Produkte reduziert. Viele davon – nicht alle – zu absoluten Tiefpreisen.

Welche Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen?

Obwohl die Aktion auf ein breites Sortiment angewendet wird, gibt es einige Ausnahmen. Meistens sind Produkte folgender Marken von der MwSt.-geschenkt“-Aktion„ ausgeschlossen:

Apple

Samsung (teilweise)

Sony

Miele

Fritz

Microsoft (teilweise)

Sonos

Konsolen wie Playstation, Switch und Xbox in den Monaten nach ihrem Marktstart

Auch Dienstleistungen, Verträge, Gutscheine und bereits reduzierte Ware sind in der Regel ausgeschlossen. Die genauen Bedingungen und ausgeschlossenen Produkte variieren von Aktion zu Aktion. Es lohnt sich daher, die aktuellen Aktionsbedingungen auf der MediaMarkt-Website oder in den Werbeprospekten genau zu studieren.

Tipps für Schnäppchenjäger

Frühzeitig informieren: Die MwSt.-geschenkt“-Aktion wird meist im Voraus angekündigt. Achte auf Werbung und Newsletter, um keine Aktion zu verpassen.

Die MwSt.-geschenkt“-Aktion wird meist im Voraus angekündigt. Achte auf Werbung und Newsletter, um keine Aktion zu verpassen. App-Vorteil nutzen : Seit 2023 bewirbt MediaMarkt seine App offensiv. So haben App-Nutzer bei Aktionen wie dem MwSt.-Rabatt oftmals schon Stunden vor eigentlichem Aktionsstart Zugriff auf die Angebote.

: Seit 2023 bewirbt MediaMarkt seine App offensiv. So haben App-Nutzer bei Aktionen wie dem MwSt.-Rabatt oftmals schon Stunden vor eigentlichem Aktionsstart Zugriff auf die Angebote. Preise vergleichen: Auch während der Aktion lohnt es sich, die Preise mit anderen Händlern zu vergleichen. Manchmal gibt es woanders bessere Angebote.

Auch während der Aktion lohnt es sich, die Preise mit anderen Händlern zu vergleichen. Manchmal gibt es woanders bessere Angebote. myMediaMarkt-Mitglied werden: Als Mitglied von myMediaMarkt erhältst du häufig einen früheren Zugang zur Aktion und profitierst von weiteren Vorteilen. Die Mitgliedschaft bei MyMediaMarkt ist kostenlos.

Als Mitglied von myMediaMarkt erhältst du häufig einen früheren Zugang zur Aktion und profitierst von weiteren Vorteilen. Die Mitgliedschaft bei MyMediaMarkt ist kostenlos.

WhatsApp-Kanal von inside digital beitreten: In diesem Kanal landen die besten Angebote direkt im Chat. Der Draht ist kürzer und glüht etwas mehr.

Wie oft findet die MwSt.-Aktion statt?

In den vergangenen Jahren fand die Aktion als solche dreimal pro Jahr statt. Immer rund um den Super Bowl im Februar. Dann als Sommer-Ausgabe im Juni und nun als Black-Friday-Vorgriff im Oktober.

Zusätzlich gibt es unterjährig regelmäßige Mehrwertsteuer-Aktionen, die markenspezifisch sind. Die werden dann in Werbeversprechen wie „Dyson schenkt dir die Mehrwertsteuer“ oder „Samsung Deal Days“ mit Mehrwertsteuer-Rabatt umgemünzt.

Hintergrund: So hat sich die Rabatt-Aktion entwickelt

Als reine Super-Bowl-Aktion wurde die Rabatt-Schlacht auch immer mit Begriffen aus dem American Football angereichert und als „Preis Down“ oder „Red Zone Attacke“ beworben. Ihren Anfang hatte die Aktion allerdings schon weitaus früher. Vor dem Boom der Online-Shops gab es den Mehrwertsteuer-Rabatt gerne in der Zeit „zwischen den Jahren“ also nach Weihnachten und vor Silvester in den Filialen des Elektronik-Händlers.

Die Werbung von 2020: Unter dem Motto „Preis Down“ reduzierte Media Markt fast sein gesamtes Sortiment. Quelle: Media Markt Quelle: Media Markt MediaMarkt Mehrwertsteuer-Rabattaktion im Oktober 2022 Quelle: MediaMarkt Mehrwertsteueraktion bei Media Markt Quelle: Media Markt Die Mehrwertsteuer-Aktion heißt bei Media Markt diesmal „Galaxyweek“. (Partnerlink) MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion. Quelle: MediaMarkt 2025 gilt die Aktion erstmals nur für myMediaMarkt-Kunden – und das American-Football-Thema feiert ein Comeback. Quelle: MediaMarkt

Lohnt sich die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt?

Ein pauschales Ja oder Nein ist hier leider nicht möglich. Die Aktion lohnt sich, wenn du zuvor fleißig Preise verglichen hast und ein Gefühl für gute Angebote hast. Außerdem gibt es selten wirklich schlechte Deals. In eine Kostenfalle tappst du hier in der Regel ebenfalls nicht. Aber von einem allgemeingültigen Bestpreis-Versprechen sind die Angebote leider auch oft weit entfernt.

Hebt MediaMarkt die Preise vor der Aktion absichtlich an?

Verschiedene Analysen kommen hier zu gemischten Ergebnissen. Grundsätzlich: MediaMarkt erhöht die Preise nicht vorher, um einfach ein besseres Werbeversprechen realisieren zu können.

Es kommt aber vor, dass eine alte Angebots-Aktion wenige Tage vor dem Start der MwSt.-Rabatt-Aktion endet. Die Preise rücken damit zunächst vom Schnäppchen- wieder aufs Marktniveau und gehen dann mit Aktivierung des 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Rabatts wieder runter. Im Preisverlauf sieht das dann merkwürdig aus.

Kein Tiefstpreis-Versprechen

Wir haben uns bei der Aktion im Februar 2025 einige Produkte dediziert angeschaut. Bei einigen wenigen ist der Preis trotz Mehrwertsteuer-Rabatt sogar höher als vorher. Das lag in den Einzelfällen (unter anderem ein Dyson-Staubsauger, ein Dreame-Saugwischer) daran, dass diese zuvor in der „WSV“-Aktion deutlicher reduziert waren. Was uns zu der Erkenntnis verleitet: Die MwSt.-Aktion von MediaMarkt näher sich immer mehr normalen Angebotsaktionen an und ist nicht per se „besser als andere Prospekt-Aktionen“ des Elektronikhändlers. Die gesamte Aktion hat auch durch ihre Streckung auf mittlerweile volle 4 Tage (es war mal eine Stunde mitten in der Nacht – das war noch wirklich exklusiv), ein wenig an Sensation und Klasse verloren.

Dennoch: Genauso beobachten wir preisstabile Produkte, die monatelang auf einem Preisniveau bleiben und mit der Rabattaktion dann erst auf einen neuen Bestpreis rutschen. So im Februar 2025 etwa bei der Nintendo Switch OLED, die seit über einem halben Jahr endlich wieder zum Bestpreis zu haben war. Auch bei vielen Fernsehern hält das Schnäppchen-Versprechen regelmäßig, was es verspricht. Und gerade bei Küchen-Kleingeräten waren teilweise nie gesehene Tiefstpreise – auch händlerübergreifend – zu sehen.

Nicht verwechseln: Weitere Angebots-Aktionen von MediaMarkt

Daneben gibt es übers Jahr verteilt natürlich noch weitere Schnäppchen-Aktionen bei MediaMarkt, die verlässlich Rabatte auf große Teile des Sortiments gewähren. Dazu gehören unter anderem:

