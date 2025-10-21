Samsung Galaxy Z Flip 7: Mit Mega-Tarif und Tablet direkt beim Hersteller sparen!

Das erste faltbare Handy, an das ich mich erinnere, ist das Motorola Razr V3. Mittlerweile sind die sogenannten „Foldables“ jedoch deutlich weiterentwickelt und können sogar mit Flaggschiff-Smartphones problemlos mithalten. Marktführer im Bereich der faltbaren Smartphones ist Samsung mit seiner Flip-Serie. Das aktuellste Modell bekommst du jetzt bei Samsung direkt im genialen Vertrags-Deal geboten. Neben einem Unlimited-Tarif im O2-Netz winkt hier auch noch ein leistungsstarkes Samsung-Tablet.

Schauen wir uns also das Angebot genauer an. Dieses umfasst das Samsung Galaxy Z Flip 7 in drei Farbvarianten und mit 256 GB Flash-Speicher. Bei Samsung selbst kannst du dich dann für den O2 Mobile Unlimited Max Promo entscheiden, der dir unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz des Providers beschert. Die Download-Bandbreite von 300 Mbit/s ermöglicht zudem eine Highspeed-Geschwindigkeit. Eine Allnet- und SMS-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 gibt es jetzt samt Tablet und Mega-Tarif direkt beim Hersteller.

Für das Gesamtpaket zahlst du einmalig 99 Euro. Versandkosten kommen hier keine dazu. Vorsicht: Bei der „Blue Shadow“-Version wird dir ein Gerätepreis von 5 Euro angezeigt, allerdings ist dieser nicht mehr korrekt. Monatlich werden zudem 34,99 Euro fällig, sowie einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Der Tarif wird über eSIM zur Verfügung gestellt. Bringst du deine alte Rufnummer mit, gibt’s einen Wechselbonus über 150 Euro. Um diesen wahrzunehmen, musst du folgende Schritte befolgen:

Aktionstarif+Gerät bei Samsung bestellen

Sobald die eSIM aktiviert ist, öffnest du die „Mein O2“-App und führst eine Online-Bestätigung durch

Bonusguthaben als Gutschrift auf dein O2-Kundenkonto erhalten.

Du bindest dich zudem 24 Monate an den Vertrag. Dadurch zahlst du, nach Ablauf der Mindestlaufzeit, insgesamt 828,75 Euro für das Angebot. Im Netz ist das derzeit günstigste Angebot mit 732 Euro angegeben.

Gratis Samsung-Tablet? Nicht ganz!

Bedeutet, du zahlst effektiv nur rund 4 Euro für den o2-Tarif zusätzlich. Das allein ist schon recht spannend. Dank einer aktuellen Aktion wird das Ganze jedoch noch interessanter. Nutzt du auf deinem neuen Samsung Galaxy Z Flip 7 die vorinstallierte „Samsung Members App“ und navigierst hier zu „Vorteile“ kannst du dir ein Galaxy Tab S10 FE im Wert 379 Euro gratis sichern. Alle Teilnahmebedingungen findest du auf der Samsung-Aktionsseite. Wichtig ist, dass du dir das Smartphone noch vor dem 1.11.2025 bestellst und die Registrierung in der App bis zum 13.11.2025 erledigst, da der Deal sonst nicht mehr teilnahmeberechtigt ist.

Durch das Tablet sparst du effektiv etwas mehr als 11 Euro monatlich. Allerdings handelt es sich hierbei um Preise bei Händlern. Möchtest du das Android-Tablet nicht nutzen, bieten sich Seiten, wie etwa wirkaufens.de, an. Hier bekommst du noch immer knapp 248 Euro für das Gerät, wodurch deine effektive Ersparnis bei rund 6,30 Euro pro Monat liegt. Das Samsung-Tablet ist also nicht gänzlich gratis, allerdings lohnt sich der Deal vor allem für Samsung-Fans in jedem Fall. Bist du dir noch nicht ganz sicher, ob das Samsung Galaxy Z Flip 7 zu dir passt, solltest du am besten in unserem Test zum Klapp-Smartphone vorbeischauen.

Die wichtigsten Deal-Infos

Samsung Galaxy Z Flip 7 + Samsung Galaxy Tab S10 FE + O2 Mobile Unlimited Max Promo

Einmalige Kosten: 99 Euro

Monatliche Kosten: 34,99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Wechselbonus: 150 Euro

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Gesamtkosten: 828,75 Euro

Effektive Ersparnis pro Monat: ~ 6,30 Euro

Zum Angebot bei Samsung