Die Amazon-Avocado für 15 Euro! Das steckt dahinter

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
Warum verkauft Amazon gerade eine Avocado für 14,99 Euro? Und dann gibt man noch an, dass sie im vergangenen Monat mehr als 4.000 Mal verkauft wurde. Wir schauen uns an, was der Online-Händler mit der Aktion bezweckt - und warum sich die Avocado wirklich lohnt.
Ein Korb voller grüner Avocados
Avodaco-Angebot für 15 Euro bei Amazon: Das steckt dahinter
Das Angebot entstammt nicht der ehemaligen Amazon-Fresh-Sparte, sondern ist ganz regulär im Versandhaus-Online-Shop zu finden. Warum? Es liegt wohl auf der Hand und die meisten dürften es schon ahnen: Die 15-Euro-Avocado eignet sich nicht für Guacamole, hat kein Fruchtfleisch und die Schale kannst du auch nicht entfernen.

Avocado für 15 Euro bei Amazon: Form follows function

Die „Avocado“ bei Amazon ist nämlich ein Hand- und Taschenwärmer. Ganz nach dem Motto „form follows function“ hat der Hersteller „Gaiatop“ hier ein ergonomisches Prinzip entwickelt, um dem langweiligen Prinzip des akkubetriebenen Wärmers ein bisschen Freude und Pep zu verleihen.

Für das 15-Euro-Angebot schickt der Hersteller dir zwei „Avocado-Hälften“, die jeweils einen Wärmer beinhalten und magnetisch aneinanderhaften können (keine verschleißbare Steckverbindung). Wo bei der Frucht der „Kern“ ist, befindet sich der Power-Knopf. Am „Strunk“ ist währenddessen der USB-C-Aufladestecker für den Akku.

Eine Person steckt einen Handwärmer in Form einer Avocado in ihre Hosentasche
Der „Avocado-Handwärmer“ bei Amazon.
Aktiviert, erwärmen sich die Avo-Hälften laut Hersteller schnell auf bis zu 55 °C bei der höchsten Stufe. Drei Heizstufen stehen dir hier zur Wahl (Niedrig (40–46 °C); Mittel (46–54 °C); Hoch (54–55 °C)). Vollständig aufgeladen spenden die Handwärmer insgesamt bis zu 4 Stunden Wärme. Eine Statusanzeige gibt zudem Aufschluss über den Füllstand der Akkus.

Ein Ladekabel ist mit dabei. Der Handwärmer hat alle nötigen Zertifizierungen (CE, FCC) erhalten und darf sicher und offiziell genutzt werden. Hergestellt wurde das Gerät selbstredend in China und es entstammt dessen Tech-Mekka Shenzhen.

Witziges Amazon-Angebot als Geschenke-Tipp

Als Geschenke-Tipp für den Winter – etwa fürs Freunde- und Familien-Wichteln, für lange Weihnachtsmarktabende, als Teil eines DIY-Adventskalenders oder eben als schnelle Aufmerksamkeit ist das Angebot hübsch nutzbar und trifft den Zeitgeist. Durch den gebotenen Rabatt gegenüber dem Normalpreis bekommst du den Avocado-Handwärmer bei Amazon zudem gerade recht kostengünstig nach Hause. Zum Vergleich: Selbst bei der China-Schleuder „Shein“ ist der Gaiatop-Handwärmer gerade teurer gelistet.

