Lego und mehr im Abverkauf: Amazon-Deals zur Mitte der Woche (22.10.)

Hier kommen die Amazon-Deals des Tages vom heutigen Mittwoch (22. Oktober). Wir haben uns durch alle Angebote geklickt und liefern dir jetzt unsere Favoriten der Schnäppchen des Versandriesen. Los geht’s mit der Liste.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Klassiker aus Lego: Super Mario Game Boy Bauset (72046) bestehend aus 421 Teilen, für 47,96 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

TP-Link Tapo Smart WLAN-Steckdose im Viererpack, funktioniert mit Alexa, Google Home und der Tapo App, kein Hub notwendig, für 26,90 Euro statt 44,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Selbstreinigendes Katzenklo für große Katzen, bis zu 12 Tage ohne manuelle Reinigung, für 313,48 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Sportstech-Laufband für Zuhause mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h, bis zu 120 kg Maximalbelastung, mit Tablethalterung für 228,65 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

TP-Link Kasa smartes Heizkörperthermostat, WiFi-Starterkit mit Hub, Heizungssteuerung per Alexa oder App möglich, für 33 Euro statt 39,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beheizbare Weste mit sechs Zonen und drei unterschiedlichen Heizleveln, bis zu zehn Stunden Heizdauer, waschbar in der Maschine, für 32,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

IPL-Gerät zur dauerhaften Haarentfernung am ganzen Körper, neun unterschiedliche Stufen für optimale Ergebnisse, für 89,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

