Lego und mehr im Abverkauf: Amazon-Deals zur Mitte der Woche (22.10.)

Ob Beauty, Lego oder Smart Home: Heute ist wirklich für so gut wie jeden etwas in den Amazon-Deals des Tages dabei. Lass dich überraschen und wer weiß, vielleicht findest du auch ein passendes Schnäppchen für dich.
Deals vom Mittwoch
Hier kommen die Amazon-Deals des Tages vom heutigen Mittwoch (22. Oktober). Wir haben uns durch alle Angebote geklickt und liefern dir jetzt unsere Favoriten der Schnäppchen des Versandriesen. Los geht’s mit der Liste.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • TP-Link Tapo Smart WLAN-Steckdose im Viererpack, funktioniert mit Alexa, Google Home und der Tapo App, kein Hub notwendig, für 26,90 Euro statt 44,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Selbstreinigendes Katzenklo für große Katzen, bis zu 12 Tage ohne manuelle Reinigung, für 313,48 Euro statt 499,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Sportstech-Laufband für Zuhause mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h, bis zu 120 kg Maximalbelastung, mit Tablethalterung für 228,65 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beheizbare Weste mit sechs Zonen und drei unterschiedlichen Heizleveln, bis zu zehn Stunden Heizdauer, waschbar in der Maschine, für 32,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • IPL-Gerät zur dauerhaften Haarentfernung am ganzen Körper, neun unterschiedliche Stufen für optimale Ergebnisse, für 89,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

