Über 50 Prozent günstiger: MediaMarkt haut Marken-Kaffeevollautomat raus!

3 Minuten
Bei MediaMarkt gibt’s jetzt einen De’Longhi-Kaffeevollautomaten zum Sensationspreis – und das bei einem echten Markenmodell. Perfekt für alle, die luxuriösen Kaffeegenuss zum kleinen Preis wollen. Hier kommen alle Infos.
Ein Kaffeevollautomat von De'Longhi, der ein einer Küche steht. Daneben das MediaMarkt-Logo sowie ein aktuelles Angebot mit 51 Prozent Rabatt.
De’Longhi Kaffeevollautomat mit 51 Prozent Rabatt bei MediaMarktBildquelle: MediaMarkt / inside digital
Morgens ohne Kaffee? Für viele schlicht undenkbar. Doch wer sich schon mal nach einem Kaffeevollautomaten umgeschaut hat, weiß: Guter Geschmack hat oft seinen Preis – und der kann schnell die 1.000-Euro-Marke sprengen. Dass es aber auch ganz anders geht, zeigt jetzt ein Angebot bei MediaMarkt, das Koffein-Fans aufhorchen lässt. Der Elektronikriese hat nämlich einen hochwertigen De’Longhi-Kaffeevollautomaten drastisch im Preis gesenkt – um ganze 51 Prozent! Statt tief in die Tasche zu greifen, zahlst du für das Markenmodell aktuell nur 299 Euro. Ein Preis, der selbst den härtesten Espresso-Fan wachrüttelt. Wir verraten dir, was das Gerät alles kann und warum sich der Deal richtig lohnt.

Günstiger geht’s nicht? So gut ist der MediaMarkt-Preis

Bleiben wir erstmal direkt beim Preis. Wie bereits erwähnt, senkt MediaMarkt diesen beim De’Longhi Magnifica S ECAM21.116.B aktuell um ganze 51 Prozent. Statt über 600 zahlst du dadurch nur noch 299 Euro für den Kaffeevollautomaten. Mit Blick auf den Funktionsumfang – auf den wir gleich genauer eingehen – ist das bereits ein fairer Deal.

Wie stark das Angebot wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich. Denn wie du dort sehen kannst, ist aktuell kein anderer Händler im Netz günstiger als MediaMarkt. Mehr noch: Der Versand ist hier kostenfrei, es bleibt also wirklich nur bei den 299 Euro.

Das bietet dir der De’Longhi Kaffeevollautomat

Im Grunde soll dir ein Kaffeevollautomat wie der Magnifica S ECAM21.116.B es ermöglichen, leckere Kaffeespezialitäten per Knopfdruck zu Hause zubereiten zu können. Während viele kostspieligere Modelle hierbei mit einer schier unendlichen Anzahl an Heißgetränken werben, beschränkt man sich bei diesem De’Longhi-Gerät eher auf die Wesentlichen. So gibt es fünf Programme: Espresso, 2x Espresso, Espresso Lungo, Kaffee, Kaffee groß und eine Heißwasserfunktion für Tee.

Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas wenig, und vor allem Fans vom Cappuccino oder Latte macchiato könnten enttäuscht sein. Doch keine Sorge: In Kombination mit der Milchaufschäumdüse sind leckere Cappuccinos und Co. natürlich ebenso möglich. Dabei kannst du über einen Drehregler die Kaffeestärke und -menge stets nach deinen Vorlieben einstellen. Wer auf frische Kaffeebohnen setzt, hat hierfür einen 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel sowie ein 7-stufiges Kegelmahlwerk zur Verfügung. Kaffeepulver lässt sich aber ebenso verwenden. Und besonders praktisch für Paare: Es lassen sich zwei Espresso-Tassen gleichzeitig zubereiten.

In Sachen Wartung und Reinigung wird dir ebenfalls gut unter die Arme gegriffen. Wie gewohnt gibt es etwa ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Zudem können sowohl der 1,8 Liter große Wassertank als auch die Brühgruppe einfach entnommen und so zusätzlich gereinigt werden.

  1. Nutzerbild Ismael.

    für die kaffee maschine war die höchste price bei 350 € am november 2024 .und jetzt zeigt saturn 50%.das heißt soll unter 200€sein .bei saturn 269€ .bei Ebay noch günstiger 259€also bitte .schreiben und zeigen was echt ist und nicht lüge .

