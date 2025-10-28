Bis zum Black Friday am 28. November sind es zwar noch ein paar Wochen, allerdings hat MediaMarkt schon jetzt die Black Deals gestartet. Die Aktion läuft bis zum 13. November und lässt die Preise von Smartpones, Fernsehern, Smart Home und Haushaltsgeräten ordentlich purzeln. Maximal 60 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP sind drin. Wir haben uns durch die Angebote geklickt und liefern dir jetzt direkt zum Aktionsstart unsere Favoriten. Denn es gibt durchaus einige echte Schnäppchen zu entdecken.

LG QNED-TV: Für nur 444 Euro

Den Anfang unserer Liste macht dieser LG QNED-TV. Der 55 Zöller liefert eine UHD-4K-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Der Smart-TV bietet dir direkten Zugriff auf all deine liebsten Streaminganbieter wie Netflix, Prime Video und Co.

LG 55QNED70A6A LG QNED TV (55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV)

Gehandelt wird der Fernseher mit einem UVP von 879 Euro. Bei MediaMarkt kommst du jetzt aber für 444 Euro dran. Zusätzlich kommen noch Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro dazu, wodurch du insgesamt 483,90 Euro zahlst.

Fritz!Box 5590 Fiber: Bei MediaMarkt zum Bestpreis

Wenn du auf deinem neuen Fernseher direkt Serien und Co. streamen willst, sorgt die Fritz!Box 5590 für eine stabile Internetverbindung. Der Glasfaser-Router ist Wi-Fi-6-fähig und garantiert Übertragungsraten von bis zu 3,6 Gbit/s. Du kannst ihn mit allen gängigen Glasfaser-Anschlüssen kombinieren und profitierst so von einer blitzschnellen Internetverbindung bei dir zu Hause.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Galaxy-S25-Modell zum halben Preis

Den UVP von 279 Euro reduziert MediaMarkt kurzerhand auf 209 Euro. Damit sticht der Händler andere Anbieter aus, der Versand ist zudem gratis.

Überwachungskamera mit Solarpanel – und noch mehr Angebote

Ein Schnäppchen aus dem Bereich Smart Home und Sicherheit ist uns ebenfalls ins Auge gestochen. Es handelt sich dabei um das Reolink Argus Series B320 Überwachungskamera-Set, bestehend aus einer Kamera und dem dazugehörigen Solarpanel. Für 66 Euro statt 99 Euro zuzüglich 4,99 Euro Versand gehört es dir. Auch hier bietet MediaMarkt den besten Preis.

Das Set kannst du überhalb innerhalb der WLAN-Reichweite installieren, ohne dass eine Verkabelung oder eine Stromquelle erforderlich ist. Denn dank des Solarpanels nimmt die Kamera an 365 Tagen im Jahr in Full-HD-Qualität auf. Die Aufnahmen speicherst du dann wahlweise auf einer microSD-Karte oder in der Cloud.

Bis zum 13. November warten neben diesen Black-Deals noch weitere starke Schnäppchen, die du dir mal genauer ansehen kannst. Um dich nicht selbst durch die Angebote zu wühlen, haben wir dir noch eine Liste zusammengestellt:

→ Alle Angebote der Black Deals gibt’s hier

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Kein Preisfehler: MediaMarkt verkauft Dyson-Akkusauger für unter 240 Euro