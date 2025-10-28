MediaMarkt verschenkt 579-Euro-Tablet und 20-GB-Tarif, wenn du dir dieses Samsung-Handy holst

Unter dem Motto „Bunte Black Deals“ hat MediaMarkt diverse Smartphones inklusive Tarif zu starken Preisen im Angebot – von Samsung, Google, aber auch Xiaomi oder Honor. Ein Deal ist uns dabei besonders positiv aufgefallen: das Samsung Galaxy S25 Edge. Das ist ein top Smartphone, welches du jetzt zu einem kleinen Preis bekommst. Genau genommen erhältst du rechnerisch sogar den Tarif für volle zwei Jahre geschenkt zum Smartphone. Und dank einer parallel laufenden Samsung-Aktion kannst du dir auch noch ein Samsung Galaxy S10 FE völlig gratis schnappen. Dadurch wird der Deal nicht nur gut, sondern richtig stark! Was du im Detail bekommst und wie sich das Angebot rechnet, erfährst du hier.

Direkt zum Angebot! (Achtung: Vodafone-Tarif muss unten manuell ausgewählt werden)

Tarif für 2 Jahre geschenkt? So viel sparst du wirklich!

Das Samsung Galaxy S25 Edge mit 256 GB Speicherplatz und einem Vodafone-Tarif mit 20 GB Datenvolumen kannst du dir aktuell in der MediaMarkt Tarifwelt schon für 19,99 Euro monatliche Grundgebühr sichern (Achtung: Vodafone-Tarif muss unten manuell ausgewählt werden). Dazu kommen nur noch einmalige Kosten von 79 Euro für das Gerät, 39,99 Euro Anschlusskosten und 5,95 Euro für den Versand. Über die Gesamtlaufzeit von 24 Monaten ergibt das Gesamtkosten von 604,70 Euro.

Nimmst du deine alte Rufnummer mit, bekommst du außerdem noch einmal zusätzlich 50 Euro Bonus gutgeschrieben. Somit zahlst du insgesamt nur noch rund 550 Euro für Smartphone und Tarif – und das ist richtig stark, denn das Smartphone allein bekommst du aktuell nirgendwo im Netz für unter rund 610 Euro (siehe Preisvergleich). Bei MediaMarkt ist aber auch noch der Mobilfunkvertrag für zwei Jahre mit dabei. Du bekommst den Tarif also quasi geschenkt. Und wenn du das Smartphone bis zum 1. November bestellst, kannst du dir auch noch das Samsung Galaxy Tab S10 FE im Wert von 579 Euro (UVP) gratis sichern. Dafür musst du dich mit deinem neuen S25 Edge einfach in der Samsung Members App registrieren und den Anweisungen in der Rubrik „Vorteile“ folgen.

Alle Kosten im Überblick:

19,99 Euro monatliche Grundgebühr

79 Euro Gerätepreis

39,99 Euro Anschlusskosten

5,95 Euro für den Versand

50 Euro Wechselbonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme zurück

Galaxy Tab S10 FE geschenkt (via Samsung Members App)

Zum Angebot! (Achtung: Vodafone-Tarif muss unten manuell ausgewählt werden)

Das kann das Smartphone und das steckt im Tarif

Das Samsung-Smartphone selbst punktet mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für kontrastreiche und flüssige Darstellungen. Weiterhin arbeitet im Inneren ein Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Prozessor samt 12 GB Arbeitsspeicher, sodass auch neueste KI-Funktionen und grafikintensive Games problemlos laufen. Eine Dual-Kamera mit bis zu 200 Megapixeln sorgt zudem für hochauflösende Fotos. In unserem Test konnte das Smartphone vor allem in den Bereichen Ausstattung, Display, Software und Performance punkten. Leichte Abzüge gab es beim Akku und bei der Kamera, da keine Telelinse verbaut ist. Kannst du darauf verzichten und nutzt dein Smartphone nicht allzu intensiv im Alltag, ist es eine gute Alternative zum S25 Plus.

Dazu ist in der MediaMarkt Tarifwelt der Tarif Vodafone Allnet-Flat 20 GB enthalten, der dich ins 5G-Netz von Vodafone bringt. Dank Allnet-Flat kannst du unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben – auch im EU-Ausland.

Hier Angebot ansehen! (Achtung: Vodafone-Tarif muss unten manuell ausgewählt werden)

75 Euro Prämie – so drückst du den Preis noch mehr

Hast du noch ein altes Smartphone herumliegen, kannst du zusätzlich von einer 75 Euro Ankaufprämie profitieren, wenn du es einschickst. Diese Prämie erhältst du zusätzlich zum Restwert des Altgeräts und kannst so die Gesamtkosten noch einmal senken.

Alternativ gibt’s das Galaxy S25 Edge auch mit einem Telekom-Tarif – dann sogar für einmalig nur 29 Euro statt 79 Euro. Allerdings liegen die monatlichen Kosten mit 24,99 Euro nochmal 5 Euro höher. Günstiger ist somit der Deal im Vodafone-Netz.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!