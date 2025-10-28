Normalerweise ist das „Filme und Serien“-Paket von WOW für rund 10 Euro pro Monat beziehungsweise knapp 6 Euro in den ersten 12 Monaten (Jahrespaket) zu haben. Auf den ersten Blick ist dieser neue Deal also gar nicht so besonders. Der Clou: Hier gibt’s für 5,99 Euro neben WOW aber noch einen weiteren Streaming-Anbieter komplett kostenlos dazu! Und dadurch lohnt sich das Angebot definitiv.

Für nur 6 Euro: Streamingdienst geschenkt zum WOW-Paket

Zu finden ist das Angebot beim TV-Streamingdienst waipu.tv. Dieser lockte in der Vergangenheit immer mal wieder mit echt starken Streaming-Bundles, etwa mit Netflix. Dieses Mal dreht sich jedoch alles um WOW, den Streamingdienst von Sky. Genial ist das Angebot aber ebenso.

Für nur 5,99 Euro pro Monat bekommst du aktuell nämlich WOW „Filme und Serien“ plus waipu.tv Perfect Plus. Was genau diese beiden Pakete beinhalten, erklären wir weiter unten. Kurz gesagt streamst du so aber alle Top-Blockbuster und Hit-Serien aus dem WOW-Angebot, plus TV-Streaming in HD mit über 300 Sendern (inklusive weiterer Pay-TV-Programme).

Der Angebotspreis von nur 5,99 Euro gilt dabei für die ersten 12 Monate. Anschließend müsstest du dann wieder den normalen Preis zahlen. Doch keine Panik: Zu dem Zeitpunkt kannst du ganz einfach wieder kündigen und den Preisanstieg komplett vermeiden. Mehr Infos zu den Aktionsbedingungen findest du zudem auf der Aktionsseite.

All das beinhaltet das WOW-Bundle für 5,99 Euro

Die besten Filme & Serien + umfangreiches TV-Streaming

Für 5,99 Euro pro Monat wird dir hier echt einiges geboten. Allen voran das WOW-Abo ist für Film- und Serien-Fans fast schon ein Muss. Mit Ausnahme einer Sky-Mitgliedschaft kommst du sonst nämlich nirgendwo an HBO-Hits wie The Last of Us oder House of the Dragon. Und auch neue Blockbuster wie Mickey 17 landen nach dem Kino immer recht zügig im Abo.

Gleichzeitig muss sich in Sachen Umfang aber auch waipu.tv keinesfalls hinter anderen Anbietern verstecken. Über 320 TV-Sender, davon mehr als 300 in HD inklusive 70+ Pay-TV-Sender, sind eine ganz schöne Hausnummer. Dadurch stellt waipu.tv etwa eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar, denn hiermit schaltest du selbstverständlich auch private Programme wie ProSieben, RTL und Co. scharf. Hinzu kommen dann noch weitere Vorteile, wie 40.000 Filme und Serien auf Abruf, ein 150-Stunden-Aufnahmespeicher sowie die Möglichkeit, auf einer Vielzahl von Geräten daheim und unterwegs auf all dies zuzugreifen. Du merkst: Das Bundle bestehend aus WOW und waipu.tv deckt sowohl das alltägliche Fernsehen, als auch besondere Film- und Serienabende perfekt ab. Und das alles schon für nur 5,99 Euro pro Monat!

