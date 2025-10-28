Darf an keinem Schlüsselbund fehlen: Amazon verkauft Notfall-Gadget für 19 Euro

Dieses kleine Amazon-Gadget kann ein echter Game-Changer für alle sein, die sich nachts draußen unwohl fühlen. Das Beste: Es kostet dank eines Rabatts von 24 Prozent nur noch schlappe 19 Euro. Worum es genau geht, erfährst du hier in diesem Artikel.
Frau läuft nachts auf einer Straße. In der oberen linken Ecke ist ein Amazoin-Angebot eingeblendet.
Amazon verkauft ein Sicherheits-Gadget für nur 16 Euro, das an keinem Schlüsselbund fehlen darfBildquelle: Erstellt mit Perplexity AI
Dunkle Straßen, leere Gassen und das flaue Gefühl im Magen – wer spät abends noch unterwegs ist, kennt das sicher. Ein kleines Gadget kann in solchen Momenten ein echtes Sicherheitsgefühl schaffen. Bei Amazon gibt’s aktuell einen kompakten Taschenalarm ab 18,99 Euro, der im Ernstfall richtig laut wird und damit für Aufmerksamkeit sorgt. Ideal also, wenn du oft joggen gehst, spät von der Arbeit kommst oder einfach ein Stück mehr Sicherheit im Alltag möchtest. Wie genau das Gerät funktioniert und warum es so effektiv ist, verraten wir dir hier.

Taschenalarm zur Selbstverteidigung bei Amazon

Der Alarm funktioniert so simpel wie nur möglich. Du ziehst einfach am oberen Teil des Anhängers und sofort leuchtet ein Stroboskoplicht auf und ein Alarm ertönt, der einen Pegel von 130 dB erzeugt und damit wirklich wahnsinnig laut ist. Durch die Sirene schlägst du nicht nur potenzielle Angreifer in die Flucht, du machst auch auf dich aufmerksam, sodass andere Menschen dir helfen können.

Thopeb Taschenalarm
Ein Karabiner zur Befestigung am Schlüsselbund wird gleich mitgeliefert (Affiliate Link)

Die Batterie des Taschenalarms hält für bis zu 40 Minuten am Stück, sollte sie leer werden, kannst du sie aber auch austauschen. Dank des Karabinerhakens kannst du den Anhänger nicht nur am Schlüsselbund, sondern auch an Rucksäcken oder Handtaschen befestigen.

So viel zahlst du dafür

Der Schlüsselanhänger hat sich bei Amazon das Badge „Amazons Tipp“ verdient. Aktuell bekommst du ihn mit einem Rabatt von 24 Prozent, sodass für dich nur 18,99 statt 24,99 Euro auf der Rechnung stehen. Den Alarm gibt es in verschiedenen Farben zu unterschiedlichen Preisen.

