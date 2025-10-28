Saugroboter für unter 200 Euro?! Amazon am Dienstag (28.10.)

Heute gibt's beim Versandriesen Amazon einen Saugroboter, ein Kofferset und noch mehr zu richtig starken Preisen. Die Angebote eignen sich sowohl für dich selbst als auch optimal zum Verschenken. Los geht's!
Deals vom Dienstag
Zum heutigen Dienstag, dem 28. Oktober, liefern wir dir wieder spannende Amazon-Angebote, die sich jetzt richtig lohnen. Wirf am besten direkt selbst einen Blick in die Liste.

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Roborock Q7 M5 Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa Saugkraft mit einer Laufzeit von 150 Minuten, geeignet für Teppiche und Tierhaare, Steuerung per App. Für 159,99 Euro statt 239,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • BeiBye dreiteiliges Hartschalen-Kofferset, in 20 unterschiedlichen Farben erhältlich, vier Rollen mit 360 Grad Leichtlaufsystem. Für 80,66 Euro statt 94,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Elektrischer Milchaufschäumer, erzeugt innerhalb von 12 Sekunden einen cremigen Schaum, einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Für 6,39 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer IL 11 Infrarotlampe mit Schutzgitter, spendet wohltuende Wärme bei Erkältungen und Muskelverspannungen, 5 Neigungsstufen zur optimalen Ausrichtung. Für 24,99 Euro statt 36,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Govee TV-Hintergrundbeleuchtung, sorgt für ein immersives Film- und Gaming-Erlebnis. Steuerbar per App oder über Alexa und Google Assistant. Für 67,49 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Heldenwerk KFZ-Verbandstasche nach aktueller Norm für das Auto, nutzbar in ganz Europa inklusive zwei Mundschutzmasken. Für 9,90 Euro statt 16,97 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer HD 65 Heizdecke mit drei Temperaturstufen und Abschaltautomatik, maschinenwaschbar bei 30 Grad. Für 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

