In wenigen Stunden endet die wohl beliebteste Aktion von Vodafone. Du bekommst jetzt noch den beliebten „CallYa M“-Prepaid-Tarif im 5G-Netz des Providers und zahlst drei Monate lang keinen Cent – ohne Vertragsbindung oder versteckte Kosten. Satte 90 GB Datenvolumen verteilt auf 84 Tage kannst du dir somit kostenlos unter den Nagel reißen. Wie das funktioniert, verraten wir dir in den folgenden Zeilen.

Vodafones Gratis-Tarif: So funktioniert’s

Auf vodafone.de den Tarif CallYa M auswählen Während der Buchung den Code BONUS45 eingeben und 45 Euro Bonus-Guthaben erhalten Guthaben wird automatisch für 3 Buchungen des Tarifs aufgewendet Tarif läuft automatisch aus (oder muss aktiv durch Nachbuchen von Guthaben verlängert werden)

Vodafone dreht das Prinzip der Vertragsfalle also quasi um. Während anderswo mit Gratis-Monaten geködert und dann in lange, teure Verträge überführt wird, ist das hier gänzlich anders.

Vodafone CallYa M als Herbst-Aktion

Die Bestellung des Tarifs ist ebenso kostenfrei – egal, ob du dir die SIM zuschicken lässt oder das Angebot per eSIM nutzen möchtest (dann ist es sogar binnen weniger Minuten nach Buchung nutzbar).

30 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

für Telefonie und SMS 500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

WiFi-Calling & EU-Roaming inklusive

Keine Anschlussgebühr, keine Versandkosten & keine Vertragsbindung

→ mit Code BONUS45 drei Monate gratis

→ mit Code BONUS45 Bestellung als eSIM möglich (=direkt einsatzbereit)

Direkt & kostenfrei buchen

Hinter der Aktion steckt eine Promo für die Prepaid-Tarife der CallYa-Serie. Immer schon besonders bei den CallYa-Tarifen ist, dass sie einmalig keine Anschlussgebühr kosten. Und das, obwohl sie monatlich kündbar sind.

Bei der Bestellung darfst du nicht vergessen, den Code BONUS45 einzugeben. Der erwirkt ein Startguthaben in Höhe von 45 Euro. Damit kannst du den Tarif dreimal abrechnen lassen und so knapp drei Monate (exakt: 3 Mal vier Wochen) ohne Kosten surfen, telefonieren und Co. Erst danach würde der Tarif in den regulären Preis fallen und das Konto müsste aktiv befüllt werden. Du kannst aber monatlich kündigen beziehungsweise den Prepaid-Tarif auslaufen lassen und dann keiner weiteren Schuldigkeit unterliegen.

Insgesamt 90 GB geschenkt, 10 Euro Extra-Bonus winken

In jedem Buchungs-Zyklus bietet der Tarif 30 GB Datenvolumen – mit maximalem Speed im LTE- und 5G-Netz von Vodafone. Insgesamt schenkt Vodafone damit also bis zu 90 GB Datenvolumen, wenn du alles bis auf den letzten Byte aufbrauchst. Da es sich um eine Flat handelt, ist natürlich danach auch nicht Schluss – Datenvolumen kann nachgebucht werden oder wird gedrosselt genutzt.

Mit dem Code BONUS45 holst du dir das Startguthaben und so drei Monate gratis

Das Angebot – so, wie es hier steht – funktioniert. Du kannst es einfach abschließen, dich identifizieren (Pflicht) und loslegen. Wenn du dein „mobiles Leben“ komplett in den Tarif ziehen willst und womöglich länger CallYa-Kunde bleiben willst als nur die drei Monate, bekommst du nochmal 10 Euro Extra-Bonus für eine erfolgreiche Rufnummernmitnahme.

Wie gut ist das Angebot? Ist Congstar eine Alternative?

Das Angebot ist superstark! Einen vollwertigen Tarif, den du gratis nutzen kannst, ohne Verpflichtungen für danach einzugehen. Das geht sonst nirgends. Die ein bis zweimal pro Jahr erscheinende Aktion von Vodafone ist immer beliebt, weil sie ebenso gut und so unkompliziert ist. Hier musst du dir den Bonus nicht über Cashback-Portale oder sonstige Anbieter holen, sondern er ist bei Code-Eingabe automatisch drin. Ein alternatives Angebot auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gibt es nicht mit diesen Merkmalen.