Du träumst davon, das iPhone 17 Pro in den Händen zu halten – mit seinem edlen Gehäuse, seiner starken Leistung und der beeindruckenden Kameraqualität? Dann dürfte dieses O 2 -Bundle genau das Richtige für dich sein. Hier erhältst du das Premium-Smartphone inklusive Apple Watch und passendem Tarif in einem rundum lohnenden Komplettpaket. Wir haben uns die Aktion im Detail angesehen.

iPhone, Tarif und Apple Watch im Überblick

Wenn du ein absolutes Top-Smartphone willst, ist das iPhone 17 Pro die perfekte Wahl. Das kompakte 6,3-Zoll-OLED-Display mit 120 Hertz sorgt für lebendige Farben und flüssige Bewegungen, während der Apple A19 Pro Chip für erstklassige Performance sorgt – egal ob bei KI-Funktionen, Games oder Bildbearbeitung. Das iPhone schafft alles problemlos. Dazu bekommst du eine Triple-Kamera inklusive Telekamera, mit der du auch weiter entfernte Motive nah heranholen kannst.

Außerdem ist im Bundle von O 2 noch eine Apple Watch S11 LTE enthalten, die unter anderem chronischen Bluthochdruck erkennt und dir mit dem neuen Schlafindex helfen kann, deine Schlafqualität zu verbessern. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit kommst du locker durch den Tag und die Nacht. Auch am Display hat Apple gearbeitet: Es ist jetzt doppelt so gut gegen Kratzer geschützt wie beim Vorgänger. So kannst du auch langfristig alles bestens auf dem Bildschirm erkennen.

In dem Angebot ist zudem der O 2 Mobile M Tarif enthalten, der dir 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O 2 bietet. Damit surfst und streamst du mit bis zu 300 Mbit/s im Download – schnell und ruckelfrei. Dank des Grow-Vorteils bekommst du zusätzlich jedes Jahr 5 GB monatliches Datenvolumen on top, sodass sich der Tarif mit der Zeit immer mehr lohnt. Und damit du unterwegs unbegrenzt telefonieren oder SMS schreiben kannst, ist auch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze inklusive. Gut zu wissen: Dank EU-Roaming kannst du den Tarif auch im Ausland genauso nutzen wie zu Hause.

Alle Kosten des O 2 -Bundles

Für das iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicherplatz, die Apple Watch S11 LTE und den O2-Tarif zahlst du bei einer Ratenzahlung über 36 Monate insgesamt 69,99 Euro pro Monat. Hinzu kommen lediglich eine einmalige Geräteanzahlung von einem Euro sowie 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis von üblicherweise knapp 40 Euro bekommst du geschenkt. Somit ist das Angebot ein guter Deal für alle, die eine Top-Ausstattung von Apple und einen soliden, schnellen Tarif im O 2 -Netz suchen.

