MediaMarkt haut beliebten Dyson-Akkusauger für unter 250 Euro raus – aber nur für kurze Zeit!

Dyson-Sauger zählen nicht unbedingt zu den Geräten, die wir als „günstig“ bezeichnen würden. Die kabellosen Akkusauger kosten nicht selten 400 Euro oder sogar noch mehr. Allerdings gibt es ein aktuelles Angebot bei MediaMarkt, bei dem Ihr für den Dyson V8 Advanced nur noch 239 Euro zahlt – und somit so wenig, wie bei keinem anderen Händler. Dabei punktet das Gerät nicht nur durch seine starke Saugleistung. Die wichtigsten Infos zum Angebot findest du in den nachfolgenden Zeilen.

Starke Leistung und lange Laufzeit: So überzeugt der Dyson-Akkusauger

Wie die meisten Dyson Akkusauger ist auch der Dyson V8 Advanced in den Farben Silbergrau und Violett gehalten. Über das Design lässt sich streiten, doch eines steht fest: Nicht nur die Optik macht den typischen Dyson aus. Vor allem bei Saugkraft und Bedienkomfort spielt das Gerät seine Stärken aus. Mit einer Motorleistung von 425 Watt entfernt der Sauger mühelos Staub, Krümel und anderen losen Schmutz von verschiedensten Oberflächen.

Darüber hinaus reicht eine Aufladung aus, um bis zu 40 Minuten lang am Stück saubermachen zu können. Hast du Haustiere oder stören dich auch ohne eine Fellnase im Haus ständig Haare auf dem Boden? Dann ist dieses Modell ebenfalls eine gute Wahl. Denn (Tier-)haare sollen sich dank der speziellen Bauweise weniger in der Bodenbürste verheddern können. Zudem filtert das versiegelte Filtrationssystem selbst kleinste Partikel heraus, wodurch der Sauger auch für Allergiker top ist.

Wie die meisten modernen Akkusauger kann auch der Dyson V8 Advanced als Handstaubsauger verwendet werden. Dafür nimmst du einfach Saugrohr und Bodendüse ab und verbindest einen der mitgelieferten Aufsätze mit dem Handgerät. Dyson schickt etwa noch eine Fugen- und eine Kombi-Zubehördüse mit, die dir bei der Reinigung von Regal-Oberflächen, Fußleisten oder dem PKW-Innenraum helfen. Eine Wandhalterung ist ebenfalls dabei, in der du den Sauger bei Bedarf platzsparend aufbewahren kannst.

40 Prozent Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Vom UVP (399 Euro) zieht MediaMarkt aktuell 40 Prozent ab und verlangt so nur noch 239 Euro für den kabellosen Staubsauger. Das ist ein echt guter Preis. Um genauer zu sein: Der beste Preis jemals. Und aktuell kommt auch sonst niemand an MediaMarkt heran, wie der Preisvergleich zeigt. Spannend ist auch: In der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt, die am Montagabend (27.10.) geendet ist, kostete der kabellose Sauger noch rund 285 Euro. Das war bereits ein guter Preis, nur einen Tag später sparst du aber nochmal weitere knapp 50 Euro.

