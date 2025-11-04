Nicht verpassen: Die zehn besten Dienstags-Deals von Amazon (04.11.)

Heute gibt es Schnäppchen aus den Kategorien Smart Home, Küche oder für das Auto. Wie immer gilt: nur unsere Favoriten haben es in die Liste der Amazon-Deals des Tages geschafft. Hier kommen die Angebote.
Deals vom Dienstag
Der Dienstag (04.11.) bringt jede Menge Schnäppchen, die du dir zu richtig guten Preisen schnappen kannst. Los geht’s!

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Renpho Personenwaage, misst auch den Körperfett-Anteil, belastbar mit bis zu 180 kg, für 20,89 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ninja Perfect Temperature Wasserkocher, Fassungsvermögen von 1,7 Litern, mit Schnellkochfunktion und sechs verschiedenen Temperaturstufen, für 59,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL, mit einem Fassungsvermögen von acht Litern, sieben Kochfunktionen und zehn unterschiedlichen Programmen, für 69,97 Euro statt 109,89 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Eiskratzer für das Auto mit Besen, Testsieger aus dem Jahr 2025, für 12,99 Euro statt 15,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer Heizkissen Comfort mit kuscheligem Fleece, atmungsaktiv, mit Abschaltautomatik und drei verschiedenen Temperaturstufen, für 27,99 Euro statt 34,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • SwitchBot smarte Stehlampe, steuerbar über die App, Google Home, Alexa oder Apple Home, für 62,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

    Sehr gute Auswahl.

