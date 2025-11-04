Bis zu 50 Prozent Rabatt bietet der Anbieter Lebara aktuell auf seine Mobilfunktarife. Dadurch kannst du einen Handytarif bereits für unter 4 Euro im Monat bekommen. Aber auch größere Tarife mit bis zu 150 GB sind schon vor dem Black Friday richtig günstig. Und hier überzeugen nicht nur der Preis und das Datenvolumen, sondern auch viele weitere Details: 5G, Surfgeschwindigkeit und Co. können sich wirklich sehen lassen. Unser Highlight: Eine Option mit 75 GB kostet jetzt keine 10 Euro mehr.

5G, eSIM und vieles mehr: Das bieten die Handytarife von Lebara

Beim Mobilfunkanbieter Lebara bringen dich alle Tarife ins stabile und schnelle 5G-Netz. Dadurch kannst du mit bis zu 50 Mbit/s im Download surfen, streamen oder Video-Calls tätigen. Auch der Upload ist mit bis zu 25 Mbit/s flott. Bei Bedarf kannst du die Tarife außerdem per eSIM nutzen – so kannst du zwei Tarife gleichzeitig mit einem Smartphone verwenden oder auch eine eSIM-fähige Smartwatch ins Internet bringen. Dank VoLTE und WLAN-Calling lässt sich zudem die Sprachqualität verbessern – vor allem in Innenräumen oder an Orten mit schlechtem Mobilfunkempfang.

Bei allen Tarifen sind neben EU-Roaming obendrein Freiminuten in 50 weitere Länder enthalten. Je größer der Tarif, desto mehr Minuten stehen dir zur Verfügung. Deine bisherige Rufnummer kannst du ganz einfach mitnehmen – und die Rabatte bleiben dabei bestehen. Aber nicht nur für kurze Zeit, sondern bis du den Tarif wechselst oder kündigst. Der Tarif wird also nie teurer! Ein klarer Vorteil gegenüber vielen anderen Angeboten, bei denen nach der Mindestlaufzeit die Kosten wieder steigen und du dich nach einem neuen Tarif umsehen musst.

Unser Tipp: 75-GB-Tarif für nur 9,99 Euro

Bevor wir dir noch alle weiteren aktuellen Tarif-Angebote von Lebara vorstellen, nehmen wir eine Option noch etwas genauer unter die Lupe. Und zwar gibt es mit dem Hello!70 einen 75 GB starken 5G-Vertrag jetzt schon für lediglich 9,99 Euro. Die Aktivierungsgebühr fällt mit einem Euro ebenfalls angenehm niedrig aus. Und zusätzlich kannst du dir auch noch einen Wechselbonus in Höhe von 30 Euro sichern.

Alle Infos auf einen Blick:

75 GB im 5G-Netz mit 50 MBit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS + EU-Roaming

für Telefonie und SMS + EU-Roaming 200 Freiminuten in 50 Länder

Anschlussgebühr von nur 1 Euro

30-Euro-Wechselbonus

→ Jetzt für nur 9,99 Euro pro Monat

10 bis 150 GB: Los geht’s schon ab unter 4 Euro

Lebara hat derzeit vier Tarife zur Auswahl, allesamt mit Allnet- und SMS-Flat. Wenn du dich für eine 24-monatige Laufzeit entscheidest, zahlst du nur einen Euro Aktivierungsgebühr. Möchtest du hingegen monatlich kündigen, fällt einmalig eine Gebühr von 10 Euro zu Beginn an.

Der kleinste Tarif bietet 10 GB Datenvolumen für 3,99 Euro im Monat statt 7,99 Euro – du sparst also ganze 50 Prozent. Der 50-GB-Tarif kostet 7,99 Euro monatlich, und für 75 GB zahlst du nur 2 Euro mehr, also 9,99 Euro pro Monat. Willst du nahezu unbegrenzt unterwegs surfen, ist der 150-GB-Tarif die beste Wahl – für gerade einmal 14,99 Euro im Monat. Damit sind selbst stundenlanges Serienstreaming und andere datenintensive Aufgaben problemlos möglich.

Alle Tarife im Überblick:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!