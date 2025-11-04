Google Pixel Watch 3 fällt heftig im Preis: Jetzt kostet sie nur noch die Hälfte

Du denkst darüber nach, dir eine Smartwatch zu gönnen? Dann ist jetzt der perfekte Moment gekommen: Bei MediaMarkt läuft derzeit ein attraktiver Deal, bei dem du die Google Pixel Watch 3 mit über 50 Prozent Preisnachlass bekommst.
Pixel Watch 3 - erreicht 2.000 Nits und ist besser ablesbar
Pixel Watch 3 - erreicht 2.000 Nits und ist besser ablesbarBildquelle: Google
So günstig wie gerade war die Pixel Watch 3 zuvor noch nie – der Zeitpunkt für einen Kauf ist somit ideal. Im Rahmen der Black Month Deals senkt MediaMarkt außerdem zahlreiche weitere Google-Produkte im Preis – darunter auch Smartphones. Wer also schon länger auf ein passendes Angebot gewartet hat, findet hier gleich mehrere spannende Optionen. Wir haben uns die Deals genauer angesehen.

Pixel Watch 3: Viel Display, Power und Sicherheit

Die Pixel Watch 4 ist zwar bereits seit wenigen Tagen auf dem Markt, kostet aber in der 45-mm-Variante 449 Euro. Die Google Pixel Watch 3 ist nur rund ein Jahr alt, du kommst jetzt aber bereits für nur noch 269 Euro dran. Daher ist sie eine preiswerte Alternative, die sich nicht hinter ihrem Nachfolger verstecken muss. Das AMOLED-Display ist schön groß und nochmal heller als das der Pixel Watch 2, was besonders im Freien für eine deutlich bessere Lesbarkeit sorgt. Die Uhr bietet zudem zahlreiche Gesundheitsfunktionen, etwa zur Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse und Trainingsunterstützung. Ein Highlight ist der spezielle Laufmodus, der personalisierte Workouts mit Warm-ups und Cooldowns ermöglicht.

Besonders innovativ: Die Pixel Watch 3 erkennt im Ernstfall sogar einen plötzlichen Pulsverlust und kann automatisch Hilfe anfordern – eine wichtige Sicherheitsfunktion, die im Notfall Leben retten kann. Im Energiesparmodus hält der Akku bis zu 36 Stunden durch, sodass du die Uhr nicht unbedingt jede Nacht aufladen musst.

Stark reduziert: Nur noch 269 statt 549 Euro

Bei MediaMarkt bekommst du die 45-Millimeter-Version mit LTE derzeit für 269 Euro – das entspricht 51 Prozent Rabatt auf den UVP von 549 Euro. Und der Preis ist richtig gut. Denn vor wenigen Tagen gab’s die Smartwatch noch nicht für unter 349 Euro (siehe Preisverlauf). Jetzt erreicht MediaMarkt einen neuen Tiefstpreis für die smarte Armbanduhr. Das heißt: Auch kein anderer Shop hat gerade ein besseres Angebot (siehe Preisvergleich). Du hast die Wahl zwischen einer Variante in Schwarz (Obsidian) und Weiß (Porcelain). Alternativ sind auch Modelle ohne LTE oder kleinerem Gehäuse (41 Millimeter) und Display erhältlich. Der Versand ist in jedem Fall kostenlos.

Weitere Angebote der Black Month Deals kannst du außerdem auf der Aktionsseite finden. Hier ist zum Beispiel auch das Pixel 10 und Pixel 10 Pro günstig zu haben. Schau doch einfach mal vorbei!

