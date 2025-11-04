Bei MediaMarkt: Samsung-Waschmaschine fällt auf Rekordtief

Hochwertige Marken-Waschmaschinen haben ihren Preis – das ist kein Geheimnis. Doch hin und wieder purzeln selbst bei den Premium-Modellen die Preise so stark, dass sich ein echtes Schnäppchen ergibt. Genau das passiert gerade bei MediaMarkt: Dort ist ein Samsung-Modell kräftig reduziert und steht mit einem Rabatt von beeindruckenden 56 Prozent zum Verkauf. Wir verraten dir, was die Maschine kann und ob sich der Deal wirklich lohnt.

So gut ist der Preis wirklich

Der Preisvergleich verrät uns hier, dass die Waschmaschine einen deutlichen Preissturz hinter sich hat. So ging sie vor kurzem noch für 419 Euro über die Ladentheke. Bei MediaMarkt kommst du jetzt für 369 Euro dran, was einem Rabatt von 56 Prozent gegenüber dem UVP von 849 Euro entspricht.

Das ist der aktuell tiefste Preis für die Maschine. Je nach Preisverlauf handelt es sich sogar um den besten Preis aller Zeiten – in jedem Fall ist es jedoch ein Top-Angebot. Und das, obwohl bei MediaMarkt noch Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro obendrauf kommen.

56 Prozent Rabatt auf Samsung-Waschmaschine

Du bekommst hier ein Gerät mit einem Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Die Waschmaschine ist dadurch auch groß genug für die ganze Familie. Zur Auswahl stehen dir zwölf voreingestellte Programme, darunter auch eine Flecken-Intensiv-Funktion oder ein Hygiene-Dampfprogramm.

So sieht die Waschmaschine aus (Affiliate Link)

Das freistehende Gerät hat sich die Energieeffizienzklasse B verdient und schont somit auch langfristig deinen Geldbeutel. Bei MediaMarkt hat die Waschmaschine insgesamt 186 Rezensionen gesammelt und eine gute Gesamtbewertung von 4.6/5 Sternen erzielt. Für einen Preis von 369 Euro sicherst du dir ein Marken-Modell, das beinahe so günstig wie ein No-Name-Gerät ist. Wer auf bewährte Samsung-Technik setzt, staubt bei MediaMarkt ein ziemlich gutes Angebot ab.

