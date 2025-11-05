Im Angebot sind die Pfannen der Marke Tefal. Der französische Hersteller ist bekannt für langlebige und hochwertige Küchenutensilien, die oft auch ihren Preis haben. Lidl schmeißt einige der Pfannen jetzt jedoch mit Rabatten von bis zu 76 Prozent raus, sodass sich ein zweiter Blick definitiv lohnt.

Diese Pfannen gibt’s jetzt im Lidl-Angebot

Neben den Standardpfannen von Tefal gibt es bei Lidl auch einige Modelle von Jamie Oliver im Angebot. Ein richtig preiswertes Angebot ist dabei die Tefal Light Cook Pfanne. Laut Hersteller selbst eignet sie sich dank ihres geringen Gewichts bestens für das tägliche Kochen.

Sie hat einen Durchmesser von 28 cm und eignet sich für alle Herdarten, einschließlich Induktion. Solltest du einmal einen neuen Herd kaufen müssen, kannst du die Pfanne also einfach weiterbenutzen und musst nicht wechseln. Der Anti-Grid-Pfannenboden sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, das Thermo-Signal zeigt dir an, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat. So gelingen dir gleichmäßig durchgegarte und gebräunte Speisen, ganz nach deinen Wünschen. Statt 49,99 Euro verlangt Lidl jetzt nur noch 19,99 Euro für die Pfanne.

Den heftigsten Preisrutsch mit ganzen 76 Prozent legt eine 28 cm große Alu-Pfanne von Jamie Oliver by Tefal hin. Auch dieses Modell kannst du mit allen Herdarten verwenden. Praktischerweise ist diese Pfanne bis zu 250 Grad backofenfest, sodass du hiermit sogar aufwendige Gerichte im Backofen zubereiten oder warmhalten kannst. Eine Antihaftversiegelung aus Titan sorgt dafür, dass nach dem Kochen alles schnell wieder sauber wird und keine Speisereste kleben bleiben. Den UPV von 129,99 Euro reduziert Lidl auf 31,03 Euro.

Wokpfanne mit 66 Prozent Rabatt für kulinarische Reisen

Noch mehr Flexibilität bei der Auswahl deiner Gerichte bietet dir diese Wokpfanne von Tefal. Sie hat ebenfalls einen Durchmesser von 28 cm, ist aber deutlich tiefer als herkömmliche Pfannen. Der Boden der Pfanne wird dabei richtig heiß, was sich bestens zum scharfen Anbraten von Gemüse und Fleisch eignet. Durch die hohen Temperaturen bleibt das Gemüse knackig und aromatisch. Die Wokpfanne eignet sich, wie die anderen Modelle auch, für alle Herdarten. Dank ihrer Antihaftversiegelung musst du dir keine Sorgen um eingebrannte Lebensmittel machen. Für 39,99 Euro statt 119,99 Euro gehört sie dir.

Noch mehr Pfannen-Deals der Marke Tefal findest du direkt bei Lidl. Wie lange die Preise für die Küchenhelfer noch gelten, können wir nicht sagen. Wie immer gilt also: Bei Interesse solltest du besser früher als später zugreifen. Kleiner Tipp: Zu diesen Preisen eignen sich die Pfannen übrigens auch gut als Weihnachtsgeschenk für Hobbyköchinnen und Hobyköche.

