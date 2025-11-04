Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht

In knapp vier Wochen können wir schon das erste Türchen des Adventskalenders öffnen und auch vorher laden Weihnachtsmärkte bereits zum Schlendern ein. Die Adventszeit ist also zum Greifen nah. Es gibt ein essenzielles Deko-Element, das eigentlich jeder in der Vorweihnachtszeit braucht – und zwar eine Lichterkette. Lidl hat online gerade einige verschiedene Modelle im Angebot, in den Filialen landen sie teilweise aber erst am Montag (10.11.). Für drinnen oder draußen, mit Stecker oder batteriebetrieben und in diversen Farben – hier ist für jeden was dabei.
Lichterketten mit bis zu 61 Prozent Rabatt bei Lidl
Ausschließlich in den Lidl-Filialen werden ab Montag (10.11.) batteriebetriebene Lichterketten mit 50 LEDs für nur 2,99 Euro verkauft. Stark: Die Batterien für die 5,4 Meter lange Lichterkette sind bereits für den Preis enthalten. Du kannst wählen zwischen Warmweiß, Kaltweiß und buntem Licht. Außerdem gibt es verschiedene Leuchtmodi und einen Timer. Auch eine batteriebetriebene Lichterkette mit 20 elektrischen Kerzen für den Weihnachtsbaum gibt es in den Filialen ab dem 10. November günstig für nur 5,99 Euro. Und LED-Leuchtsterne in verschiedenen Farben bekommst du ab Montag bei Lidl dank 61 Prozent Rabatt für nur noch 4,99 Euro.
Ist kein Lidl bei dir in der Nähe oder möchtest du dir jetzt schon festliche Beleuchtung ins Haus holen? Dann gibt es zum Glück noch einige weitere Lichterketten und (Leucht-)Dekorationen im Lidl-Onlineshop, die jetzt schon lieferbar sind. Eine klassische Lichterkette mit warmweißem oder buntem Licht und 12,7 Metern Länge kannst du dir bereits für 19,99 Euro bei Lidl bestellen. Die Kette mit 580 energiesparenden LEDs hat bei Bedarf acht dimmbare Lichteffekte, sie kann aber auch in Dauerlicht leuchten. Dank Spritzwasserschutz ist sie dabei nicht nur für Innenräume, sondern auch für draußen geeignet. Sie lässt sich klassisch in die Steckdose stecken und Lichteffekte sowie Timer können per Fernbedienung gesteuert werden.
Lichterketten auch mit Tannengrün, als Lichtervorhang oder mit Solarpanel
Wer es etwas verspielter will, kann auch zu diesem batteriebetriebenen Lichtervorhang mit Schneeflocken oder Sternen und 40 LEDs greifen. Er ist ebenso für drinnen als auch für draußen geeignet und kostet nur 5,99 Euro.
Eine Tannengirlande bringt richtig weihnachtliche Stimmung ins Haus oder vor die Türe. Hier sind 80 energiesparende LEDs bereits integriert und sorgen so für ein festliches Ambiente an Fenstern, Türen oder dem Treppengeländer. Bei der rund 5 Meter langen Girlande plus etwa 10 Metern Zuleitung kannst du ebenfalls verschiedene Lichteffekte einstellen und bei Bedarf einen Timer einstellen. Lidl verkauft sie für 19,99 Euro.
Cool ist auch diese Solar-Lichterkette, die du draußen ins Beet oder in einen Blumentopf stecken kannst. Hiermit lässt sich in verschiedenen Farben ein stimmungsvolles Ambiente auf Balkon oder Terrasse schaffen – auch ohne eine Steckdose in der Nähe. Cool ist: Wenn es dunkel wird, schaltet sich die Lichterkette automatisch ein. Bei Lidl ist sie jetzt 61 Prozent reduziert und kostet so nur noch 4,99 Euro.
Übrigens: Auch Kerzen, nicht beleuchtete Dekoration, einen künstlichen Weihnachtsbaum und viele Angebote für die Weihnachtsküche gibt es gerade bei Lidl günstig. Schau doch einfach mal vorbei!
