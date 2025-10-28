Lidl verkauft ein 15-Euro-Produkt, das viele Autofahrer im Winter brauchen könnten

Moderne Autos haben mittlerweile fast alle eine Sitzheizung, aber längst nicht jeder besitzt auch ein entsprechendes Fahrzeug. Natürlich musst du nicht gleich auf ein neues Auto umsteigen, um in den Genuss von einer Sitzheizung zu kommen. Denn mit dieser 15-Euro-Sitzauflage von Lidl rüstest du dein Gefährt im Handumdrehen für wirklich kleines Geld auf. Wir haben die Details.

Sitzauflage für das Auto von Lidl

Heute dreht sich alles um die beheizbare Autositzauflage von Ultimate Speed. Lidl reduziert den UVP von 19,99 auf 14,99 Euro und für diesen Preis schauen wir uns das Produkt mal genauer an.

Im Endeffekt ist die Funktionsweise der „beiheizbaren Autositzauflage“ bereits vollständig umschrieben. Sie wärmt dein Gesäß und deinen Rücken, was vor allem jetzt im Herbst und im kommenden Winter besonders angenehm ist. Du kannst sie auf alle gängigen Autositze legen und mit dem 12-V-Zigarettenanzünder verbinden. Laut Herstellerangaben passt sie jedoch nicht auf Sport- und Schalensitze. Über einen Schalter aktivierst du die Heizfunktion. Die Wärme soll sich dann schnell und gleichmäßig verteilen. Kundenbewertungen bestätigen dies und loben dabei auch die zwei einstellbaren Heizstufen.

Für nur 14,99 Euro: Die beheizbare Sitzauflage von Lidl (Affiliate Link)

Um zu verhindern, dass die Auflage auf dem Sitz hin und her rutscht, kannst du sie mit verstellbaren Halterungen und elastischen Gummibändern befestigen. Wenn du dein Ziel erreicht hast und dein Auto parkst, solltest du den Stecker aus dem Zigarettenanzünder ziehen. Einziger Nachteil: Da sich meist nur ein 12-V-Anschluss im Auto befindet, kannst du keine zwei Auflagen gleichzeitig verwenden.

Insgesamt scheinen Käuferinnen und Käufer mit der Auflage ziemlich zufrieden zu sein. Bei 187 Rezensionen hat sich das Gadget eine Bewertung von 4.6/5 Sternen verdient. Für den Preis von nur 14,99 Euro, zuzüglich 5,95 Euro für den Versand, ein ziemliches Schnäppchen, das sich wirklich zu lohnen scheint.

