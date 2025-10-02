Manchmal braucht es gar nicht die großen Namen, um dein Wohnzimmer in ein echtes Heimkino zu verwandeln. Warum also ein Vermögen für Samsung oder LG hinlegen, wenn du dir beste Unterhaltung auch zum Discounter-Preis sichern kannst? Genau das bietet dir Lidl gerade mit einem 4K-UHD-TV, der für einen extrem fairen Kurs zu haben ist. Der Händler ist schon längst kein Geheimtipp mehr, wenn es um starke Deals abseits von Lebensmitteln geht – und dieses Angebot zeigt einmal mehr, dass sich Stöbern im Webshop richtig lohnt. Wenn dir ein scharfes Bild und knackiger Sound wichtiger sind als ein teurer Markenaufdruck, solltest du dir diesen Fernseher unbedingt näher anschauen.

4K-Fernseher für 249 Euro: Damit punktet der TV

Alle Augen richten sich heute auf einen Fernseher der Marke ChiQ. Der Fernseher ist ordentliche 50 Zoll groß und sollte damit in jedem Wohnzimmer Platz finden. Die passenden Standfüße sind bereits im Lieferumfang enthalten, du musst ihn also nur noch aufbauen und schon kann der Filmabend beginnen.

Der Smart-TV bietet dir eine 4K UHD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Dolby Vision und HDR10 möbeln die Bildqualität zusätzlich auf. Die Wiederholrate von 60 Hertz ist zwar nicht unbedingt überragend, für Alltagsanwendungen und vor allem das tägliche Fernsehen aber absolut ausreichend. Weiterhin ist der Fernseher internetfähig und bietet dir direkten Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, YouTube oder Prime Video. Den Sound zu deinen Inhalten liefern zwei integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils neun Watt.

Für eine stabile Internetverbindung kannst du den Fernseher per LAN-Kabel an deinen Router anstöpseln. Zusätzliche Konnektivität gewährleisten unter anderem drei HDMI-Schnittstellen sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.

So viel zahlst du jetzt bei Lidl

Lidl schreibt einen UVP von 449 Euro für den Chiq-Fernseher aus. Aktuell streicht der Discounter jetzt satte 44 Prozent davon, sodass wir bei günstigen 249 Euro landen. Es kommen zwar noch 30,90 Euro an Versandkosten obendrauf, den Deal-Charakter schmälert das aber keineswegs. Mit Blick auf den Preisvergleich liefert Lidl ein ziemlich gutes Angebot, das nächstbeste kommt von Kaufland und kostet satte 479 Euro.

Für 249 Euro gehört der Fernseher dir (Affiliate-Link*)

Für 249 Euro darfst du natürlich keine Spitzenklasse erwarten. Wenn du aber bereit bist, ein paar Abstriche bei den technischen Features zu machen, tütest du bei Lidl ein echt gutes Angebot ein. 249 Euro für einen 50-Zöller sind nämlich auf jeden Fall ein fairer Preis für das hier gebotene.

