Bei Netto im Preissturz: 4-teiliges Kofferset mit 60 Prozent Rabatt

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
Du hast deinen Traumurlaub gebucht, oder die Nächste geschäftsreise steht an? Jetzt fehlt nur noch der passende Koffer? Bei Netto bekommst du ein vierteiliges Hartschalen-Set für weit unter 100 Euro.
Netto Logo an einem Store
Netto verkauft ein 4-teiliges Kofferset mit 60 Prozent RabattBildquelle: Felix Geringswald / Shutterstock.com / Juskys / inside digital
Reisen und Urlaub machen gehört doch mit zu den schönsten Dingen überhaupt – doch oft ist schon die Vorbereitung ein teures Vergnügen. Gerade neue Koffer können schnell das Urlaubsbudget sprengen. Zum Glück gibt es eine clevere Lösung: Ein aktuelles Netto-Angebot sorgt dafür, dass du dir ein vierteliges Kofferset sichern kannst, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. So bleibt dir mehr Geld für die wirklich wichtigen Dinge im Urlaub

Vier Koffer für unter 80 Euro

Das Set besteht aus vier Hartschalenkoffern in unterschiedlichen Größen. Der kleinste Koffer in der Größe S fasst 34 Liter und hat mit den Außenmaßen 35 x 20 x 48 cm (B x T x H) Handgepäckgröße. Weiter geht es mit dem Koffer M. Er hat ein Volumen von 55 Litern und die Außenmaße 40 x 25 x 55 cm. In Koffer L (45 x 28 x 66 cm) kannst du 84 Liter verstauen und die XL Variante bietet Platz für 120 Liter Gepäck, aufgeteilt auf 50 x 32 x 75 cm. Besonders praktisch: Nach dem Urlaub kannst du die Koffer platzsparend verstauen, indem du sie einfach wie eine Matroschka ineinander legst.

Dank der höhenverstellbaren Teleskopgriffe und der 360-Grad-Rollen begleiten dich die Koffer ganz easy durch Flughafen und Co. Für deine Sicherheit sind sie mit einem Zahlenschloss versehen. Auch ruppige Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter können den Koffern beim Flugzeug beladen nichts anhaben, denn laut Hersteller ist die Hartschale schlagfest. Das Innere der Koffer ist in zwei Fächer aufgeteilt und mit einer Abtrennung ausgestattet. Mithilfe des integrierten Spanngurts kannst du dein Gepäck außerdem sicher verstauen.

Große Farbauswahl und starker Rabatt bei Netto

Netto sorgt rund um das Kofferset aktuell für einen echten Schnäppchenpreis. Ganze 60 Prozent streicht der Discounter vom UVP, wodurch du statt 199,99 nur noch 79,99 Euro zahlst. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro, dennoch handelt es sich hierbei eindeutig um den aktuellen Bestpreis.

Vierteiliges Kofferset bei Netto im Angebot.
Vierteiliges Kofferset bei Netto im Angebot für rund 100 Euro.

Die Koffer gibt es bei Netto übrigens in sechs verschiedenen Farben im Angebot, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Aktuell rankt das Set beim Discounter zudem auf Platz Drei der Bestseller in der Kategorie „Freizeit“.

Jetzt kaufen!

