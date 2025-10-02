Netto verkauft es für 10 Euro: Dieses Gadget ist unverzichtbar auf Reisen

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Reisen leicht gemacht: Netto hat ein cleveres Gadget für nur 9,99 € im Onlineshop ausgestellt, das ein bekanntes Hygieneproblem im Urlaub löst. Wovon wir reden? Das erfährst du jetzt in diesem Artikel.
Netto Prospekte liegen auf dem Tisch
Bei Netto für 10 Euro: Dieses Gadget ist unverzichtbar auf ReisenBildquelle: Netto / inside digital
  • Teilen

Du kennst das Problem vielleicht: Wohin auf Reisen mit der Zahnbürste? Wenn du sie bisher einfach lose in den Koffer oder den Kulturbeutel geworfen hast, kommt jetzt die Lösung für dich. Im Netto-Onlineshop haben wir ein praktisches Gadget entdeckt, das deine Zahnbürste nicht nur teilweise, sondern komplett vor Bakterien, Schmutz und Fusseln schützt – und das für gerade einmal 9,99 Euro.

Für nur 9,99 Euro: Praktische Zahnbürstenbox bei Netto

Und zwar geht es dabei um die Capsello Zahnbürstenbox. Eigentlich mit einem (etwas überzogenen) UVP von 20 Euro versehen, haut Netto das praktische Produkt jetzt schon für nur 9,99 Euro raus. Versandkosten fallen scheinbar keine an.

Netto-Angebot zu einem 9,99 Euro Produkt ohne Versandkosten
Wir sind selbst überrascht: Es gibt scheinbar keine Versandkosten

Die schlichte Box in Schwarz schützt deine komplette Zahnbürste und ist dabei gleich in mehrer Hinsicht praktisch. Zuallererst kannst du deine Bürste hier natürlich hygienisch transportieren oder, wenn du den Deckel abmachst, daheim aufbewahren. Integriert sind aber etwa auch ein Spülbecher sowie ein kleines Aufbewahrungsfach am Boden. Zusätzlich kann die Box ebenso zur Zahnbürstendesinfektion genutzt werden. Selbst eine Wandhalterung ist dabei, solltest du die Box in deinem Badezimmer fest anbringen wollen.

Der Hersteller selbst spricht so von einer 5-in-1-Funktionalität – und das bei der kompakten Größe und einem Gewicht von gerade einmal 103 Gramm. Dabei ist die Zahnbürstenbox laut den Produktbildern und der Beschreibung sogar Made in Germany! Reinigen kannst du sie übrigens ganz leicht in der Spülmaschine – ebenfalls super komfortabel.

Für nur 9,99 Euro holst du dir also wirklich ein praktisches Produkt, das viele so vorher bestimmt noch nicht auf dem Schirm hatten.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Netto Logo an einem Store
Schnäppchen
Bei Netto im Preissturz: 4-teiliges Kofferset mit 60 Prozent Rabatt
Deals vom Donnerstag
Amazon
Top-Deals bei Amazon (02.10.): Bis zu 51 Prozent Rabatt sind möglich!
Lidl verkauft nächsten Montag (29.9.) ein absolutes Must-have für die Küche mit 69 Prozent Rabatt
Kochen
Lidl verkauft gerade ein absolutes Küchen-Essential fast 70 Prozent günstiger
Haushalt
MediaMarkt verkauft Siemens-Waschmaschine und Bosch-Trockner für rund die Hälfte – ohne Lieferkosten
Samsung
MediaMarkt startet neuen Samsung-Ausverkauf: Smartphones, Tablet & Smartwatch günstiger
Disney+
Disney+ erhöht Preise: So kommst du jetzt an 3 Gratismonate
iPhone
iPhone 17 Pro mit 200 GB Tarif: Vodafone halbiert die Kosten
Amazon
Top-Deals bei Amazon (01.10.): Von Powerbank bis Xbox-Controller
Amazon
Sollten alle Autofahrer kennen: Dieser Amazon-Bestseller ist jetzt 80 Prozent günstiger