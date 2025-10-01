MediaMarkt verkauft Siemens-Waschmaschine und Bosch-Trockner für rund die Hälfte – ohne Lieferkosten

Bei der sogenannten Lieferluxus-Aktion, die bei MediaMarkt noch bis zum 13. Oktober läuft, bekommst du Fernseher, Haushalts-Großgeräte und Einbaugeräte kostenlos geliefert. Oftmals werden für Großgeräte 40 bis 60 Euro Lieferkosten veranschlagt – hier lässt sich also einiges sparen. Kleinere Produkte wie Lautsprecher, Smartphones oder Küchenzubehör kannst du jetzt bei MediaMarkt zudem per Uber-Sofortlieferung gratis in nur 90 Minuten erhalten. Hier soll es aber vor allem um die Angebote zur Siemens-Waschmaschine und dem Bosch-Wärmepumpentrockner gehen. Beides sind aktuelle Bestpreise – günstiger kommst du also nirgendwo sonst dran.

Siemens-Waschmaschine unter 500 Euro bei MediaMarkt

Die Siemens-Waschmaschine „WM14NKECO4 iQ300“ ist derzeit um 46 Prozent reduziert und kostet nur noch 499 Euro statt rund 930 Euro. So günstig ist aktuell kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich). Sie bietet ein Fassungsvermögen von 8 kg und kann bei Bedarf deine Wäsche in nur 15 oder 30 Minuten waschen – praktisch, wenn es einmal schnell gehen muss. Besonders interessant ist zudem die Smart-Finish-Funktion, die mithilfe von Dampf Blusen und Hemden deutlich knitterfreier macht.

Zusätzlich gibt es ein spezielles Outdoor-Programm, das dafür sorgt, dass wasserabweisende Kleidung ihre Funktion behält und verklebte Nähte geschützt werden. Die Softtrommel schont deine Wäsche zusätzlich. Ebenfalls wichtig: In der Energieeffizienzskala von A bis G erreicht die Siemens-Waschmaschine die Klasse A und ist somit sehr energiesparend.

Bosch-Wärmepumpentrockner mit 54 Prozent Rabatt

Als perfekte Ergänzung – vor allem im Winter, wenn die Wäsche draußen oder auf dem Dachboden ewig zum Trocknen braucht – bietet sich der Bosch-Wärmepumpentrockner „WQG 235 D 00“ an. Auch hier passen bis zu 8 kg Wäsche hinein. Und wenn du es einmal besonders eilig hast, trocknet er die Kleidung in nur 40 Minuten. In Kombination mit der 15-Minuten-Waschfunktion der Siemens-Waschmaschine hast du so in unter einer Stunde wieder saubere und trockene Wäsche. Energie sparst du jedoch, wenn du die Eco-Programme wählst.

Für kleinere Mengen kannst du auch die Option „Halbe Beladung“ wählen, wodurch sich die Programmdauer insgesamt verkürzt. Der AutoDry-Sensor erkennt zudem, wann die Textilien trocken sind, wodurch unnötiger Energieverbrauch vermieden und die Kleidung geschont wird. Dank des AntiVibration-Designs arbeitet der Trockner besonders leise und kann problemlos auch in der Wohnung aufgestellt werden. Außerdem verwendet er laut Bosch das weltweit umweltfreundlichste Kältemittel. Vom UVP (1.369 Euro) zieht MediaMarkt derzeit 54 Prozent ab und verkauft den Bosch-Wärmepumpentrockner für nur noch 629 Euro. Das ist online aktuell der beste Preis für das Gerät (siehe Preisvergleich). Auch hier ist der Versand kostenfrei.

