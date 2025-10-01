Disney+ erhöht Preise: So kommst du jetzt an 3 Gratismonate

Erst vor wenigen Tagen haben wir selbst darüber berichtet: Bei Disney+ steht eine erneute Preiserhöhung an. Doch zum Glück haben wir jetzt eine interessante Möglichkeit gefunden, wie du vorher noch drei Gratismonate abstaubst – jedoch unter einer Voraussetzung.

3 Monate Disney+ geschenkt – auch für Bestandskunden

Diese Voraussetzung ist, dass du zusätzlich auch einen neuen Mobilfunkvertrag gebrauchen kannst. Der Anbieter SIMon mobile verschenkt die drei Gratismonate Disney+ derzeit nämlich beim Abschluss eines 100- oder 150-GB-Tarifs. Wer jetzt schon abwinkt und hohe Monatspreise sowie eine lange Vertragsbindung befürchtet, liegt aber zum Glück falsch. Los geht’s bereits ab 19,99 Euro pro Monat – wohlgemerkt für einen 100 GB starken 5G-Tarif im Vodafone-Netz samt Allnet-Flat. Und zusätzlich ist der Tarif jederzeit monatlich kündbar – den Disney+-Gutschein bekommst du trotzdem.

Geschenkt gibt’s dabei drei Monate Disney+ mit Werbung, in Form eines Codes, der dir nach Vertragsabschluss zugesandt wird. Diesen musst du dann bis zum 31. Januar 2026 auf dieser Aktionsseite einlösen. Und das Beste: Das geht sogar als Bestandskunde von Disney+! Du kannst den Code allerdings erst nach Ablauf deines aktuellen Abos einlösen, dein Vertragsende muss somit vor dem 31. Januar liegen, damit du als Bestandskunde profitieren kannst.

Wie geht es nach den Gratismonaten weiter?

Eine wichtige Frage ist natürlich, wie es nach den drei Gratismonaten weitergeht. Nach Ablauf des Gratiszeitraums verlängert sich das Disney+-Abo automatisch und es fallen künftig 6,99 Euro pro Monat an – hier macht sich auch direkt die Preiserhöhung bemerkbar, denn zuvor kostete dieses Abo noch 5,99 Euro.

Du kannst aber natürlich jederzeit während der drei Gratismonate kündigen, wodurch keine weiteren Kosten auf dich zukommen. Auch anschließend kannst du problemlos monatlich kündigen.

Das bietet der Tarif im Vodafone-Netz im Detail

Die Disney+-Aktion ist also an sich betrachtet eine Top-Gelegenheit, um trotz Preiserhöhung nochmal drei weitere Monate kostenlos streamen zu können. Damit sich das Ganze aber preislich wirklich lohnt, musst du selbstverständlich ebenso Bedarf und Interesse an dem Mobilfunkvertrag von SIMon mobile haben. Der bietet aber immerhin gute Konditionen zu einem fairen Preis.

Wie bereits erwähnt, kostet dich der 100 GB starke Tarif dabei 19,99 Euro pro Monat (21,99 Euro für 150 GB) – jedoch nicht ausnahmslos für alle. Die Besonderheit bei SIMon mobile ist nämlich, dass du für die niedrigsten Preise deine bisherige Rufnummer mitnehmen musst – das ist aber in der Regel ja ohnehin meist gewünscht. Einfluss hat jedoch auch der Anbieter, von dem aus du zu SIMon Mobile wechselst. Wer als Vodafone- oder otelo-Kunde rüberwechselt, muss leider mehr bezahlen (22,99 Euro). Dieser Preis gilt auch, wenn du den Vertrag komplett ohne Rufnummernmitnahme abschließt.

Alle anderen zahlen aber wirklich nur 19,99 Euro pro Monat. Denn eine Anschlussgebühr oder sonstige versteckte Kosten gibt es nicht. Zudem punktet der Tarif mit einer Top-Surfgeschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s im starken 5G-Netz von Vodafone. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming sind ebenfalls enthalten. Und monatlich kündbar ist das Ganze auch noch.

