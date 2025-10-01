Lidl verkauft ab heute eine KitchenAid-Alternative, die nur einen Bruchteil des Klassikers kostet

Wer gerne kocht und backt, weiß, dass die richtige Küchenmaschine einiges an Arbeit abnimmt. Deshalb steht bei vielen eine KitchenAid gewiss ganz oben auf dem Wunschzettel. Wenn du aber nicht bereit bist, mehrere Hundert Euro in die Maschine zu investieren, kommt jetzt ein starker Deal von Lidl für dich. Der Discounter verkauft ein Gerät, das mit starken Funktionen zu einem noch stärkeren Preis punktet.

So viel kostet dich die KitchenAid-Alternative von Lidl

Im virtuellen Schaufenster steht eine Küchenmaschine der Marke Silvercrest. Sie wird normalerweise mit einem Preis von 119 Euro gehandelt. Für kurze Zeit streicht Lidl jetzt 15 Prozent, sodass du nur noch 99,99 Euro hinlegen musst. Für den Versand kommen noch einmalig 5,95 Euro dazu.

Da es sich um die Lidl-Eigenmarke handelt, gibt es an dieser Stelle keinen Preisvergleich mit anderen Händlern. Wir können die Kosten aber ins Verhältnis setzen. Den KitchenAid-Klassiker „Artisan“ gibt’s für rund 350 Euro im Netz. Für den Preis könntest du dir drei der Lidl-Maschinen kaufen. Doch lohnt sich der Kauf überhaupt? Wir schauen unter die Haube der Küchenmaschine.

Silvercrest Küchenmaschine: Das bietet sie dir

Rein optisch kommt die „SKMW 900 B2“ dem Modell von KitchenAid schon sehr nah. Mit Blick auf die Funktionen hat sie ebenfalls einiges zu bieten. Sie kommt beispielsweise mit einer integrierten Waage daher, sodass du Zutaten direkt in der Rührschüssel abwiegen kannst. Diese fasst insgesamt 3,6 Liter und besteht aus Edelstahl. Der verbaute 900-W-Motor schafft auch schwere Teige, die du sonst mühsam mit der Hand kneten müsstest. Das planetarische Rührsystem dreht sich dabei nicht nur um die eigene Achse, sondern auch entlang des Schüsselrands, sodass der Teig gleichmäßig verarbeitet wird.

Die Küchenmaschine inklusive Rührbecher

Die Küchenmaschine kommt mit drei verschiedenen Aufsätzen, die du über den Entriegelungsknopf am Schwenkarm einfach austauschst. Sie knetet also nicht nur Pizza- und Kuchenteig, sondern schlägt mit dem Schneebesen auch Sahne auf oder verrührt Zutaten wie Quark und Butter zu einer cremigen Masse. Du kannst dabei aus acht Geschwindigkeitsstufen und einer zusätzlichen Turbofunktion wählen. Um während des Backens keine Sauerei zu veranstalten, packt dir Silvercrest einen Deckel mit praktischer Nachfüllöffnung mit ins Paket.

Besonders cool ist außerdem, dass du neben der Küchenmaschine auch noch einen Standmixer dazu bekommst. Diesen kannst du einfach auf die Maschine aufsetzen und beispielsweise zum Zerkleinern von Nüssen verwenden. Nach dem Kochen und Backen lassen sich alle Einzelteile in der Spülmaschine reinigen.

Für den Preis von 99,99 Euro ist die Silvercrest Maschine eine spannende Alternative zur preislich deutlich überlegenen KitchenAid. Wer hauptsächlich nach einer soliden Küchenmaschine sucht und nicht unbedingt Wert auf ein teures Marken-Modell legt, könnte hier einen Preis-Leistungs-Kracher gefunden haben. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis zum 5. Oktober!

