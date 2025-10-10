Anlass für den Wochenend-Abverkauf sind die sogenannten Lidl Plus Deal Days. Diese laufen noch bis zum 12. Oktober, viel Zeit bleibt also nicht mehr. Bis dahin kommst du aber etwa für unter 200 Euro an einen UHD-Fernseher oder sicherst dir einen Thermomix-Klon mit 100 Euro Preisnachlass. Der eigentliche Kniff der Aktion liegt dabei bereits im Namen.

Lidl Plus Deal Days: So einfach kannst du sparen

Die Lidl Plus Deal Days laufen noch bis zum 12. Oktober. Wer sparen will, muss also schnell sein. Die ganze Aktion läuft über die kostenlose Lidl Plus App, die du dir auf dein Smartphone oder Tablet herunterladen musst. Dort meldest du dich an, und wenn du noch kein Nutzerkonto hast, registrierst du dich mit wenigen Klicks. Dies ist natürlich kostenfrei und bietet dir nicht nur während der Aktion einige Vorteile. Du erhältst unter anderem Zugriff auf wöchentliche Rabattcoupons, sowie ein digitales Rubbellos mit Chance auf einen Gutschein nach jedem Einkauf.

Hast du dafür keinen Bedarf, kannst du das Konto nach den Lidl Plus Deal Days natürlich auch einfach wieder deaktivieren. Als letzten Schritt musst du in der App einen Rabattcoupon aktivieren und schon kann’s losgehen. Ab einem Einkaufswert von 59 Euro zahlst du übrigens keine Versandkosten mehr.

Diese Produkte gibt es jetzt richtig günstig

Einmal den Code in der App aktiviert, kommst du während der Lidl Deal Days an zahlreiche Produkte deutlich günstiger. Für uns gibt es aber drei eindeutige Top-Schnäppchen, die wir dir noch kurz genauer vorstellen.

Lidl verkauft Thermomix-Klon mit 100 Euro Extra-Rabatt

Ein echtes Highlight und definitiv der Star der Show für Kochfans dürfte der Monsieur Cuisine sein. Der Thermomix-Klon der Lidl-Eigenmarke kostet für alle Lidl-Plus-Mitglieder während der Deal Days statt 499 Euro nur 399 Euro.

Der Monsieur Cuisine mit Lidl Plus Deal Days Rabatt

Der Küchenhelfer kocht, brät, püriert oder gart die verschiedensten Lebensmittel. Über eine integrierte Waage kannst du alle Zutaten für dein Gericht direkt in der Rührschüssel abwiegen, das spart Zeit und Geschirr. Das 8-Zoll große Farb-Touchdisplay zeigt dir dabei auf Wunsch Schritt-für-Schritt-Anleitungen von über 1.000 Rezepten an.

Zum Monsieur Cusine (über die Lidl Plus App 100 Euro sparen!)

UHD-Fernseher für unter 200 Euro

Ein weiterer Tipp ist dieser UHD-Fernseher für nur 189 Euro (nach 60-Euro-Abzug über die Lidl Plus App). Der Smart-TV bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll, eine gestochen scharfe UHD-Auflösung und alle Anschlüsse, die man im Alltag benötigt (unter anderem 3x HDMI). Selbstverständlich hast du den Fernseher zudem im Handumdrehen via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden, um auf deine Lieblings-Streaming-Apps zugreifen zu können.

UHD-Fernseher während Lidl Deal Days für unter 200 Euro

Beachtlich ist aber vor allem der aktuelle Preis. Nur 189 Euro für einen UHD-Fernseher sind echt wenig. Natürlich kann man bei dem Modell von CHiQ nicht die gleiche Qualität wie bei einem Samsung OLED erwarten, wer aber einfach nur einen preiswerten TV fürs Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer sucht, man hier sicher keinen Fehlkauf.

UHD-Fernseher für 189 Euro (über die Lidl Plus App 60 Euro sparen!)

Parkside-Werkzeug zu Sonderpreisen

Natürlich senkt Lidl während der Lidl Plus Deal Days auch einige Parkside-Geräte im Preis. Ganz vorn mit dabei: diese Akku-Kettensäge. Als angemeldetes Mitglied sparst du dir auf den UVP von 59,99 Euro ganze 20 Euro, sodass du nur 39,99 Euro für das Werkzeug zahlst.

Die Akku-Kettensäge eignet sich ideal zum Fällen und Schneiden von Baumstämmen mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm. Der Griff ist dabei ergonomisch geformt, sodass du bequem auch über längere Zeit damit arbeiten kannst. Sie wird dir zwar ohne Akku geliefert, allerdings ist sie mit allen Akkus der Serie Parkside x 20 V Team kompatibel. Solltest du keinen passenden zu Hause haben, kannst du hier einen dazu bestellen. Diese sind allerdings nicht in der Lidl Plus Deal Days Aktion berücksichtigt.

Parkside Akku-Kettensäge mit Lidl Plus Deal Days Rabatt

Akku-Kettensäge für nur 39,99 Euro (über die Lidl Plus App)

Noch viele weitere Lidl-Angebote zu entdecken

Allein für diese Schnäppchen lohnt sich der Umweg über die Lidl Plus App schon deutlich. Wer vor der Registrierung mal durch die Angebote stöbern will, kann sich auf der Angebotsseite mal genauer umsehen. Ansonsten liefern wir dir hier noch eine weitere Handvoll an Schnäppchen, die auf jeden Fall einen genaueren Blick wert sind. Aber nicht vergessen: Am Sonntag, dem 12. Oktober, ist die Aktion schon wieder vorbei.

