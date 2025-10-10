Cremiger Cappuccino zum Frühstück am Wochenende, ein starker Espresso nach dem Essen? Was sich nach dem Alltag in einem Café anhört, kannst du dir mit dem bei Lidl angebotenen Kaffeevollautomaten von Krups einfach in die eigene Küche holen. Dabei musst du nicht mal Unmengen an Geld ausgeben, sondern kommst dank eines kleinen Tricks sogar zu einem ziemlich fairen Preis an das Gerät. Wir verraten dir, wie.

So bekommst du den Kaffeevollautomaten noch günstiger

Lidl schreibt für den Kaffeevollautomaten von Krups einen UVP von 1.1159 Euro aus. Jetzt kommt aktuell ein Rabatt von 66 Prozent zutragen, sodass für dich ohnehin nur noch 389 Euro auf der Rechnung stehen. Bereits das ist kein schlechter Preis. Mit einer Registrierung in der Lidl Plus App kannst du diesen aber noch mal zusätzlich um 50 Euro drücken und zahlst so letztlich nur 339 Euro.

Der Kaffeevollautomat mit Lidl Plus Deal Days Rabatt

Den Extrarabatt gewährt dir der Discounter im Rahmen der Lidl Plus Deal Days. Die Aktion gilt nur noch bis zum 12. Oktober. Während dieses Zeitraums sparen angemeldete Lidl-Plus-Mitglieder auf alle Produkte, die du auf dieser Website sehen kannst. Mit von der Partie ist beispielsweise auch der beliebte Thermomix-Klon Monsieur Cuisine von Silvercrest. Um dir den Rabatt zu sichern, musst du nur drei einfache Schritte befolgen.

Lidl Plus App auf Smartphone oder Tablet downloaden Anmelden oder kostenloses Nutzerkonto erstellen Rabattcoupon in der App aktivieren und losshoppen

Mit Blick auf den Preisvergleich ist der UVP von über 1.000 Euro deutlich überzogen dargestellt, normalerweise kannst du den Kaffeevollautomaten für rund 400 Euro kaufen. Dass du ihn bei Lidl jetzt für 339 Euro (mit Lidl-Plus-Konto) bekommst, ist dennoch das beste Angebot im Netz. Zwar war er im Sommer schon mal für 333 Euro zu haben, allerdings sparst du dir während der Lidl Plus Deal Days den Versand und sahnst somit dennoch ein gutes Angebot ab.

Damit überzeugt der Kaffeevollautomat

Doch lohnt sich der Krups One Touch Cappuccino Vollautomat für den Preis? Die Kaffeemaschine bereitet dir auf Knopfdruck Cappuccino, Espresso oder eine ganz normale Tasse Kaffee zu. Die Milch für dein Getränk schäumt der Automat direkt über die integrierte Milchschaum-Technologie auf, du brauchst also kein Extra-Gerät dafür, was schon mal ein ziemlicher Vorteil ist. Dabei ist die Brühgruppe aus Metall, was für heißen Kaffee und eine lange Haltbarkeit der Maschine sorgt.

Nach dem Kaffeegenuss kannst du einfach ein Reinigungsprogramm starten und die Maschine sowie das Milchsystem reinigen sich ganz automatisch. Du musst lediglich nach neun Kaffeezubereitungen den Behälter leeren. Der Wartungsaufwand hält sich bei diesem Gerät also absolut in Grenzen. Das kompakte Design mit großem LC-Display sowie die intuitive Bedienung runden den Automaten ab. Wer interessiert ist, sollte möglichst bis zum Sonntag, den 12. Oktober zuschlagen. Danach steigt der Preis für den wieder und du musst vermutlich deutlich mehr zahlen.

