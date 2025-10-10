MediaMarkt startet Wochenend-Abverkauf: Laptop-Angebot überrascht

In den neuen Wochenend-Angeboten von MediaMarkt (10. bis 12. Oktober) gibt es insbesondere Laptops und Zubehör für den heimischen PC zu Sonderpreisen. Welche Angebote sich wirklich lohnen, zeigen wir dir hier.
Es ist mal wieder so weit: MediaMarkt liefert neue Wochenend-Angebote und auch diese Woche gibt es wieder einige interessante Schnäppchen. Allen voran gibt es dieses Mal teils richtig starke Rabatte auf Gaming-Notebooks und Zubehör für den PC.

Das sind die MediaMarkt Wochenend-Deals (10. bis 12. Oktober)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: Gaming-Laptop zum Sonderpreis

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenendes: der HP Victus Gaming Laptop (15-fa1365ng). Diesen haut MediaMarkt jetzt nämlich für 929 Euro raus. Günstiger war das Gerät nach unserer Recherche lediglich einmal kurz im vergangenen Jahr nie!

Allen voran bekommst du hier natürlich die bekannten Vorteile eines Gaming-Laptops, also vergleichsweise viel Power in einem kompakten wie tragbaren Gewand. Der Bildschirm fällt 15,6 Zoll groß aus und liefert dank 140 Hz und der Full-HD-Auflösung gleichzeitig flüssige wie hochauflösende Bilder. Wirklich beachtlich ist der SSD-Speicher, welcher 1 TB bietet und so ordentlich Platz für deine Spiele. Für die Leistung sind der Intel Core i5 i5-13500H Prozessor mit bis zu 4,70 GHz (Turbo) sowie 16 GB RAM verantwortlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Laptops gibt’s sogar eine ansprechende Grafikkarte: die GeForce RTX 4050.

Maus & Tastatur: PC-Zubehör schon ab 44 Euro bei MediaMarkt

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Insbesondere im Bereich des PC-Zubehörs, also Mäuse und Tastaturen, hat MediaMarkt einiges mit Rabatten auf Lager. Auf der Aktionsseite findest du alle Angebote. Eine Auflistung einiger weiterer Deals gibt’s hier:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

