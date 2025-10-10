MediaMarkt: Von dieser Änderung im Online-Shop profitieren gerade alle

Ganz ohne Abo-Pflicht (wie etwa bei Amazon) macht der Elektronikhändler seine Lieferungsoptionen gerade kostenlos. Das betrifft die schnelle Uber-Lieferung genauso wie den Standard-Versand und – die Lieferung von Großgeräten per Spedition. Ende der Aktion ist aber schon bald – am 13. Oktober.

MediaMarkt macht Lieferung gratis – aber nicht für immer

Wer also schnell das neue EA FC26 braucht (ist schon ein paar Euro günstiger geworden) und nicht zwei Tage Lieferzeit überbrücken wollte – der bekommt das Spiel als Disc jetzt frei Haus und in kurzer Zeit geliefert. Auch die aktuellen AirPods 4 von Apple sind gerade reduziert – und dank Gratis-Uber-Lieferung schnell und ohne Liefergebühr bei dir. MediaMarkt schlägt Amazons „Same-Day-Lieferung“ damit übrigens um Längen.

Wirklich lohnenswert ist die Aktion aber vor allem bei Großgeräten. Wer also ohnehin einen Fernseher Kühlschrank, eine Waschmaschine oder auch ein Balkonkraftwerk ins Auge gefasst hat, der spart sich Lieferkosten von sonst 30 bis 50 Euro. Das kann sich schonmal lohnen.

Achtung: Kostenlos ist nur die Lieferung jedweder Art. Aufbau- und Anschlussservices sind weiterhin aufpreispflichtig.

Top-Tipp: Premium-Saugroboter zum Bestpreis

Ein Top-Preis ist aus der Aktion ebenfalls aufgetaucht: MediaMarkt ist einer der ersten, die den Dreame X50 Ultra, einen All-in-One-Saugroboter mit Station aus dem höchsten Regal, für unter 1.000 Euro verkaufen. Viel mehr geht für so einen Preis im Saugroboter-Game nicht.

Keine Liefergebühren für Uber-Sendung

Seit 2024 hat MediaMarkt eine neue Liefermethode im Angebot. Wenn du online shoppst, aber einen MediaMarkt oder Saturn weitgehend in deiner Nähe hast, kannst du dir deine Technik-Einkäufe per Uber liefern lassen. Das funktioniert überraschend gut, wie wir unter anderem anhand einer PlayStation 5 getestet haben.

Deine Einkäufe sind mit dieser Methode in weniger als 90 Minuten bei dir. Ideal, wenn du zum Wochenende noch ein Spiel für die PS5 brauchst oder die Kaffeemaschine im ungünstigsten Augenblick den Geist aufgibt und du selbst das Haus nicht verlassen kannst.

Eigentlich kostet die Sofortlieferungs-Option Aufpreis. Immerhin wird hier ja exklusiv für dich ein Uber arrangiert. Wer den Fahrdienstleister kennt, weiß in etwa, was so eine Fahrt durch die Stadt kosten kann.

Aktuell – dank einer Aktion bis zum 13. Oktober – übernimmt MediaMarkt diese Kosten für dich und schlägt sie nicht mehr auf die Rechnung auf. Das sorgt dafür, dass Online-Shopping hier jetzt so schnell ist, wie bei keinem anderen – Lieferando-Restaurants mal ausgenommen – und obendrein nichts extra kostet.

Das kannst du dir kostenlos in 90 Minuten liefern lassen

Teilnahmeberechtigt für die Liefermethode sind Produkte, die im nächsten Markt vorrätig sind und die eine gewisse Größe und ein Gewicht nicht überschreiten. Einen neuen Riesenfernseher oder eine Waschmaschine kannst du dir also nicht per Uber liefern lassen. Nebenbei bemerkt: Auch hierfür fallen gerade keine Speditionskosten an – allerdings musst du mit einer regulären Lieferzeit (1-3 Werktage) rechnen.

Für die Uber-Lieferung kommen aber klassische Güter für den spontanen Gebrauch in Frage. Vor allem Küchenkleingeräte oder Haushaltshelfer sind hier gefragt oder zum Beispiel PS5-Controller – wenn deiner just gerade den Geist aufgegeben hat.

Die Aktion „Lieferluxus“ gilt noch bis zum 13. Oktober 2025 und umfasst Gratis-Lieferung auch für sämtliche Kategorien bei MediaMarkt, auf die sonst Lieferkosten anfallen – also Großgeräte mit Speditionsleistung, Sofort-Lieferung per Uber oder Produkte, die günstiger sind als 59 Euro.