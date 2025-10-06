Ein Tarif, der fast jedem reicht: Für unter 8 Euro im Monat

Für die meisten solles dieses Datenpaket locker reichen: WhatsApp-Nachrichten verschicken, Musik auf Spotify hören, bei Instagram oder TikTok durch den Feed scrollen – all das steckt der Tarif mühelos weg. Schon gewusst? Mit 35 GB kannst du je nach Nutzung rund 100 bis 200 Stunden Instagram oder TikTok genießen. In der Uni, im Büro oder bei Freunden bist du ohnehin fast immer mit WLAN versorgt. Dein mobiles Datenvolumen verbrauchst du also in erster Linie unterwegs. Nur wer richtig viele YouTube-Videos oder Serien über Netflix streamt, könnte irgendwann an die Grenze stoßen. Aber auch dafür gibt’s eine clevere Lösung: Lade dir deine Lieblingsserien oder Filme einfach zu Hause im WLAN herunter und schonst so dein mobiles Datenpaket. Hier kommt der Deal.

35 GB im 5G-Netz: Das bekommst du hier und das kostet der Tarif

Der Tarif, um den es geht, heißt: O2 Go Mobile M und ist in der MediaMarkt Tarifwelt zu finden. Wie der Name bereits verrät, bringt er dich ins 5G-Netz von O2 und sorgt so für eine stabile Internetverbindung mit bis zu 50 MBit/s im Download. Das ist schnell genug, um ohne Wartezeiten oder Ruckler zu surfen und zu streamen. Im Upload sind bis zu 10 MBit/s möglich. Hinzu kommt außerdem eine Allnet- und SMS-Flat und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dadurch nutzt du den Tarif innerhalb der EU – im Urlaub oder auf Dienstreise – genauso, wie zu Hause. Da der Tarif monatlich kündbar ist, bleibst du flexibel und kannst bei einem besseren Deal oder einem Bundle-Angebot mit Smartphone problemlos umsteigen. Die Mitnahme deiner bisherigen Rufnummer ist ebenso leicht und kostenfrei möglich.

Für den Tarif musst du in der MediaMarkt Tarifwelt einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis zahlen. Monatlich kommt weiterhin eine Grundgebühr von 7,99 Euro dazu. Versandkosten oder sonstige Gebühren fallen nicht an. Solltest du doch öfters per Netflix oder YouTube unterwegs Videos streamen, könnte sich aber auch ein monatlicher Aufpreis von 2 Euro lohnen. Dann gibt’s für 9,99 Euro Grundgebühr nämlich sogar 50 GB im 5G-Netz von O2.

