Gratis Samsung-Tablet zum Galaxy S25: So kommst du an den Doppel-Deal

Das Samsung Galaxy S25 und das Galaxy Tab A11 gleich gratis dazu? Dieses Bundle-Angebot von klarmobil macht’s möglich. Statt wie sonst nur ein Smartphone zum Tarif zu ergattern, sicherst du dir hier jetzt auch noch ein Tablet gratis dazu. Damit gönnst du dir auf einen Schlag eine komplette digitale Neuausstattung, und zwar ohne, dass die monatlichen Kosten explodieren. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut.

→ Direkt zu klarmobil!

S25 und Tablet im Kombi-Angebot: So viel musst du zahlen

Für nur 19,99 Euro im Monat bekommst du das Galaxy S25, das Galaxy Tab A11 und einen 50 GB Tarif. Normalerweise müsstest du für den Tarif 29,99 Euro im Monat zahlen – ohne das Tablet als Gratiszugabe. Aktuell kommst du also nicht nur zehn Euro günstiger pro Monat weg, sondern du bekommst auch noch ein Tablet im Wert von rund 170 Euro geschenkt dazu. Für das Handy kommt eine Einmalzahlung über 99,99 Euro obendrauf, einen Anschlusspreis und Versandkosten gibt es nicht.

Über die Laufzeit von 24 Monaten hinweg ergibt sich so eine Summe von insgesamt 579,75 Euro. Das Samsung Galaxy S25 in der 128-GB-Version gibt’s im Internet aktuell für circa 580 Euro zu kaufen. Im Klarmobil-Bundle bekommst du für diesen Preis zum Smartphone noch einen 50-GB-Tarif sowie ein Tablet dazu.

Das bietet dir der Tarif, das Smartphone – und das Tablet

Wie bereits erwähnt, schickt dich der Tarif mit 50 GB ins 5G-Netz von Vodafone. Du bist dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s unterwegs. Damit eignet sich der Tarif super zum Surfen oder Video streamen von unterwegs. Wenn du längere Pendelstrecken vor dir hast, kannst du dem dazugehörigen Tablet damit auch spontan einen Hotspot geben und auf dem größeren Bildschirm surfen. Eine Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming sind selbstverständlich ebenfalls im Preis von 19,99 Euro enthalten.

Das Samsung Galaxy S25 bietet dir ein 6,2-Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Das sorgt für eine erstklassige Darstellung all deiner Inhalte. Obendrein gibt’s ein Triple-Kamera-Set-up für tolle Schnappschüsse sowie satte 7 Jahre Software-Updates, die das Smartphone langfristig zu einer guten Investition machen. Das Samsung Galaxy Tab A11 hingegen ist eine kompakte und vielseitige Tablet-Option für deinen Alltag. Es verfügt über ein 8,7 Zoll großes Display mit 1.340 x 800 Pixeln und einer 90-Hz-Bildwiederholrate. Angetrieben wird es von einem MediaTek-Prozessor, unterstützt von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher, den du über eine microSD-Karte erweitern kannst. Die 5.100 mAh Batterie bietet ausreichend Energie für den Tag.

In Summe greifst du hier also ein starkes Samsung-Paket ab, ohne wirklich tief in die Tasche greifen zu müssen. Das Angebot gibt es so noch bis zum 1. November.

