Amazon verkauft dieses große Tablet schon vor dem Prime Day für weniger als die Hälfte

Nicht bei allen Produkten lohnt es sich, bis zum Prime Day zu warten. Es sind nämlich auch jetzt bereits viele Amazon-Geräte stark im Preis gesenkt. Wer sich eins der Produkte auf jeden Fall günstig sichern will, sollte am besten schon vor dem großen Shoppingevent zuschlagen. Denn je nach Ansturm können die Angebote auch schnell ausverkauft sein. Vor allem ein Blick aufs Amazon Fire Max 11-Tablet lohnt sich gerade. Aber auch viele andere Deals sind sehenswert.

Unter 125 Euro: So günstig war das Tablet noch nie zuvor

Das Amazon Fire Max 11-Tablet ist eine gute Wahl für alle, die zwar ein gutes und großes Tablet zum Streamen, Recherchieren und für mobile Games wollen, aber nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben möchten. Dank 54 Prozent Rabatt kommst du nämlich gerade schon für 124,99 Euro statt rund 270 Euro an das Tablet. Das ist der beste Preis jemals für dieses Tablet. Das verspricht nicht nur Amazon, sondern es lässt sich auch im Preisvergleich nachvollziehen.

Wichtig zu wissen ist allerdings: Hierbei handelt es sich um das Modell mit Werbung. Hier werden also auf dem Sperrbildschirm und im Ruhemodus gesponserte Bildschirmschoner angezeigt. Wenn du das nicht möchtest, musst du 15 Euro Aufpreis zahlen. Du kannst aber auch erstmal die Version mit Werbung kaufen und wenn es dich zu sehr stört für eine einmalige Zahlung von 15 Euro die Werbung im Nachhinein entfernen.

Das steckt im Fire Max 11-Tablet

Schauen wir uns nun einmal das Gerät selbst an. Mit einem 11-Zoll-Display ausgestattet, bietet das Amazon Fire Max 11-Tablet eine große Bildschirmfläche. Ob Serien oder Videos schauen, Spiele spielen, lesen oder arbeiten – das Tablet ist für alles gut geeignet. Dank einer Auflösung von 2.000 × 1.200 Pixeln sieht dabei alles schön scharf aus. Und für Spiele, Zeichenapps und Co. ist ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor samt 4 GB RAM verbaut. Lediglich leistungsintensive Aufgaben, wie Videoschnitt, 3D-Design und Co. werden auf dem Tablet vermutlich nicht sehr gut laufen.

Damit dir auch unterwegs in der Bahn, Uni oder einem Café nicht der Saft ausgeht, hält der Akku des Tablets laut Amazon bis zu 14 Stunden lang. Für den Preis von 124,99 Euro stehen dir außerdem 64 GB Speicherplatz zur Verfügung. Wenn du doppelt so viel Speicher willst, kostet das 30 Euro mehr. Ebenfalls top: Da das Tablet weniger als 500 Gramm wiegt, lässt es sich auch problemlos in der Tasche transportieren.

Und wer mit dem Gerät auch arbeiten, skizzieren oder handschriftliche Notizen machen will, kann sich auch gleich mit der passenden Tastaturhülle oder einem Eingabestift ausstatten. Dann lässt es sich in einem auch wie ein Laptop beziehungsweise Zeichentablett nutzen. Im Vergleich zu Apple und Co. kommst du bereits für kleines Geld an das passende Zubehör.

Wie bereits erwähnt, sind aber auch viele weitere Amazon-Geräte gerade deutlich reduziert. Zwischen 40 und 60 Prozent Rabatt sicherst du hier bei einer Menge von Produkten. Ob 4K-TV, E-Reader oder Videotürklingel – hier ist für fast jeden etwas dabei. Daher schau am besten gleich einmal vorbei!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!