Schon vor den Prime Days: Die Amazon-Deals am Montag (6.10.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
Wir starten in die neue Woche mit viel Schwung und brandneuen Amazon-Deals des Tages. Wer nicht bis zu den morgigen Prime Days warten möchte, kann bereits heute (06.10.) kräftig shoppen. Hier kommen unsere Favoriten.
Deals des Tages für Montag
Morgen starten die Amazon Prime Days, doch bereits heute gibt es einige Angebote, die wir dir nicht vorenthalten wollen. Neben Klassikern wie Philips LED-Leuchten oder einer Powerbank, warten noch weitere Schnäppchen. Los geht’s mit den Deals am Montag (06.10.)!

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Dieser Heizlüfter ist optimal für das Büro oder im Homeoffice geeignet. Du brauchst lediglich eine Steckdose und das Gerät sorgt innerhalb von Sekunden für Wärme, praktisch also vor allem für Räume, in denen die Heizung weit von dir entfernt ist. Statt 49,99 Euro kostet er dich jetzt nur noch 40,37 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Mit einer MagSafe-Powerbank kannst du dein Handy ganz ohne Kabel aufladen. Dieses Gerät hat eine Kapazität von 12.000 mAh und funktioniert auch per USB-C-Kabel. Amazon schreibt hierfür einen wahnsinnigen Rabatt von 82 Prozent auf den UVP aus und verlangt nur noch 26,59 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Die Philips LED Classic Lampen bekommst du gerade im Sechserpack mit einem Rabatt von 57 Prozent. Sie sind dimmbar und leuchten in einem warmweißen Licht. Statt 26,99 Euro zahlst du nur noch 11,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Das Anker Nano Ladegerät lädt bis zu drei Geräte mit einer Geschwindigkeit von 65 W auf. Es bleibt dabei klein und kompakt, sodass es sich auch gut mit auf Reisen nehmen lässt. Statt des UVP von 45,99 Euro zahlst du jetzt nur noch 25,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

