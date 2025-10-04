Lidl verkauft aktuell jede Menge Werkzeug zu Discounterpreisen

Die Werkzeug-Angebote stammen alle von Parkside, der bewährten Eigenmarke von Lidl. Hier bekommst du solide Qualität zu einem fairen Preis. Egal ob Akkuschrauber, Schleifgerät, Akku-Gebläse oder Säge – für nahezu jedes DIY-Projekt ist etwas dabei. Das sind unsere Favoriten.

Kompakter Akkuschrauber für unter 10 Euro

Ein Akkuschrauber sollte in keinem Haushalt fehlen. Ob beim Möbelaufbau, beim Festziehen von Schrauben oder beim Aufhängen von Bildern. Der Parkside 4V-Akkuschrauber ist besonders handlich und erreicht somit auch enge Stellen. Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für gute Sicht, während die Soft-Grip-Ausstattung sicheren Halt bietet. Im Set sind 15 Bits, ein Akku sowie ein USB-C-Ladekabel enthalten. Der kompakte Akkuschrauber kostet aktuell nur 9,99 Euro und ist damit um die Hälfte reduziert.

Schleifgeräte bei Lidl reduziert

Nicht akkubetrieben, aber dennoch äußerst praktisch: der Parkside-Multischleifer. Mit einer Leistung von 160 Watt benötigt der Multischleifer eine Steckdose – ideal, wenn du nur gelegentlich Schleifarbeiten erledigen möchtest. Ob Holz-Gartenmöbel, den Esstisch oder Werkstücke aus Kunststoff und Metall – dieses Werkzeug schleift alles zuverlässig. Im Lieferumfang sind drei Schleifblätter mit unterschiedlichen Körnungen enthalten. Die integrierte Absaugfunktion mit Staubfangbox verhindert zudem, dass sich der Schleifstaub im Raum verteilt. Dank 40 Prozent Rabatt zahlst du derzeit nur 14,99 Euro.

Für bestimmte Arbeiten eignet sich ein Standbandschleifer besser. Ob zum Entrosten von Metall, Schärfen von Messern oder Bearbeiten von Holz – der Parkside-Standbandschleifer ist vielseitig einsetzbar. Der frei einstellbare Funkenschutz erhöht außerdem die Sicherheit bei der Arbeit. Das Gerät ist mit gängigen Schleifbändern und -scheiben kompatibel und bringt eine Leistung von 240 Watt mit. Eine Schleifscheibe mit Körnung 36 sowie drei Schleifbänder mit unterschiedlichen Körnungen liegen außerdem bei. Mit 16 Prozent Rabatt kostet der Standbandschleifer aktuell nur 39,99 Euro.

Schraubstock und vieles mehr günstiger

Auch ein Schraubstock gehört in viele Werkstätten. Das Modell von Parkside besteht aus robustem Gusseisen und lässt sich über Bohrlöcher an einer Werkbank oder einem stabilen Tisch fixieren. Mit den zwei Schonbacken kannst du Werkstücke sicher einspannen, um sie etwa zu sägen oder zu schleifen. Die Spannweite liegt bei rund 10 cm, sodass auch dickere Holzleisten oder Rohre problemlos gehalten werden. Aktuell zahlst du dafür dank 28 Prozent Rabatt nur 24,99 Euro.

