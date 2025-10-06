Lidl verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 15 Euro, das beim Kochen enorm Zeit spart

Selbst gemacht schmeckt meistens am besten und ist oft auch gesünder als Fertiggerichte oder Fast Food. Aber nach einem langen Arbeitstag fehlt häufig die Zeit oder Energie zum Kochen. Zum Glück gibt es mittlerweile einige Helfer, die einem die Arbeit erleichtern. Lidl verkauft jetzt einen sogenannten Multizerkleinerer schon für unter 15 Euro. Damit sind Kräuter, Nüsse, Zwiebeln und Co. im Handumdrehen zerkleinert – und du sparst jede Menge Zeit.

Dabei hilft der Multizerkleinerer in der Küche

Der Silvercrest Multizerkleinerer hat ein schickes Retro-Design und einen durchsichtigen Mixbehälter aus Glas. So kannst du jederzeit sehen, ob der Inhalt bereits fein genug gehäckselt ist oder du noch etwas warten musst. Im Inneren befindet sich ein Messereinsatz aus rostfreiem Edelstahl, der sich leicht reinigen lässt, da du ihn einfach herausnehmen kannst. Messer, Deckel, Behälter und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind zudem spülmaschinengeeignet – du hast also keinen Reinigungsaufwand mit dem Gerät.

Silvercrest Multizerkleinerer im Retro-Design

Praktisch: Das Gerät lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck bedienen. Je nach Inhalt stehen dir zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, um Gemüse, Kräuter und andere Zutaten zu hacken – egal, ob du Pesto, Dips oder eine Salatsoße zubereitest. Das Gadget zerkleinert dabei nicht nur, sondern vermengt die Zutaten auch direkt in einem Schritt. So sparst du dir gleich noch einen Arbeitsschritt.

Sogar Eis für Cocktails und Co. kannst du mit dem Gadget schnell zerkleinern. Und ein Emulgieraufsatz ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sodass du auch Sahne mithilfe des Geräts schlagen kannst. Der Multizerkleinerer ist kabelbetrieben, verfügt über ein 1 Meter langes Kabel und bietet Platz für rund 500 ml. Dank seiner kompakten Maße findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder vollen Küchenschränken problemlos Platz.

Silvercrest Multizerkleinerer ab nächster Woche auch in den Lidl-Filialen

Kosten und Verfügbarkeit bei Lidl

Wahlweise ist der Multizerkleinerer in Schwarz, Creme oder Rot erhältlich und kostet 14,99 Euro plus 5,95 Euro Versand. Während er in den Filialen erst ab Donnerstag, dem 16. Oktober, erhältlich ist, kannst du ihn online bereits jetzt bestellen.

