Nur noch heute im Ausverkauf: MediaMarkt verkauft 2-Meter-TV von LG für weniger als die Hälfte

Wer Haushaltsgeräte, Küchenausstattung oder Entertainment-Artikel besonders günstig ergattern möchte, sollte sich beeilen: Der Ausverkauf bei MediaMarkt endet heute (30. September). Mit den aktuellen Rabatten lassen sich fast 60 Prozent sparen – zum Beispiel bei einem XXL-LG-Fernseher – doch auch viele andere Deals sind definitiv einen Blick wert.

Riesiger LG-TV mehr als die Hälfte reduziert

58 Prozent günstiger ist der LG NanoCell TV mit satten 75 Zoll Bildschirmdiagonale. Das entspricht 190 Zentimetern. Der Fernseher aus diesem Jahr punktet aber nicht nur mit einem großen Bildschirm. Er zeigt dank NanoCell-Display Farben besonders rein an, und der 4K AI-Prozessor verbessert die Bildqualität noch einmal zusätzlich. Dank 4K-Upscaling, sehen hiermit auch ältere Inhalte gestochen scharf aus. Cool ist zudem die Steuerung. Denn im Lieferumfang ist eine sogenannte AI Magic Remote-Fernbedienung mit dabei, mit der du besonders leicht auf deine Inhalte zugreifen kannst. Wie mit einer Wii-Fernbedienung oder einem Nintendo Switch-Controller kannst du hier den Cursor über den Bildschirm bewegen. Die Spracheingabe hilft außerdem dabei, spezielle Inhalte schnell zu finden. Einzig bei der Bildwiederholrate wären mehr als 60 Hertz schöner gewesen.

Aber für den Preis von nur 699 Euro (58 Prozent Rabatt) bekommst du hier dennoch ein wirklich gutes Paket. Zum Vergleich: Aktuell ist kein anderer Anbieter günstiger als MediaMarkt (Preisvergleich). Der Versand ist außerdem kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei solch einem großen Paket.

Philips-Fernseher mit Ambilight für unter 500 Euro

Und es gibt auch noch ein weiteres Fernseher-Schnäppchen bei MediaMarkt. Und zwar ist dieser Philips 4K-TV jetzt ebenfalls supergünstig zu haben. Er ist mit 55 Zoll zwar etwas kleiner, punktet dafür aber mit Ambilight auf der Rückseite – also mit Lichtleisten, die sich je nach Inhalt auf dem Fernseher farblich anpassen. Dadurch sieht das Bild insgesamt nochmal größer aus, als es tatsächlich ist. Und für die Augen ist es ebenfalls angenehmer.

Vom UVP zieht MediaMarkt jetzt 44 Prozent ab. Dadurch stehen nur noch 499 Euro auf der Rechnung. Ein echtes Schnäppchen, das aktuell von keinem anderen Shop unterboten wurde (Preisvergleich). Der Versand ist auch hier kostenfrei.

In der Aktion lassen sich aber auch noch viele weitere spannende Schnäppchen finden. Hier solltest du also unbedingt mal vorbeischauen. Eine kleine Liste unserer Favoriten findest du außerdem hier: