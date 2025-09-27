Seit Ende August ist die neue Pixel-10-Reihe von Google erhältlich, und wie immer kosten neue Smartphones gut und gerne mal eine ganze Stange Geld. Wer aber trotzdem nicht ein ewiggestriges Gerät benutzen und sich mal ein brandaktuelles Modell gönnen will, sollte jetzt zu MediaMarkt schauen. In Kombination mit einem 20-GB-Tarif im starken Netz der Telekom gibt es dort bis zum 29. September ein Bundle-Angebot, das mit ein paar Tricks echt wahnsinnig gut ist.

Google Pixel 10 im Spar-Bundle: So funktionierts

Wenn du dich auf der Weekend-Deal Website der MediaMarkt-Tarifwelt umsiehst, fallen zwei freenet-Angebote zum Pixel 10 ins Auge. Auf den ersten Blick wirken sie identisch: gleiches Smartphone, 20 GB im Telekom-Netz, 50 Euro Wechselbonus. Die Unterschiede liegen in den Details – und im Preis. Während MediaMarkt für das eine Tarif-Bundle nur 24,99 Euro im Monat und eine Einmalzahlung von 1 Euro verlangt, kostet das andere Paket 29,99 Euro im Monat und 49 Euro Einmalzahlung. Was hat es damit auf sich?

Um diese beiden Pixel 10 Angebote geht es (Affiliate-Link*)

Das eine Angebot (links im Bild) ist daran geknüpft, dass du dein altes Smartphone an MediaMarkt versendest. Als Dankeschön kassierst du dann nach der Einsendung nicht nur den Restwert, sondern noch 150 Euro Trade-in-Bonus obendrauf. Den Wechselbonus in Höhe von 50 Euro, wenn du von einem anderen Anbieter zu freenet überläufst, bekommst du bei beiden Angeboten.

Während du für das linke Angebot insgesamt 596,70 Euro (nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit, inklusive Anschlusspreis und Versand) zahlen musst, schlägt das rechte mit satten 764,70 Euro zu Buche. Zum Vergleich: Einzeln würde dich das Pixel 10 aktuell rund 730 Euro kosten.

Beide Tarife sind also fair, ein richtig gutes Schnäppchen tütest du aber nur mit dem Angebot links im obigen Bild ein. Insgesamt bekommst du nämlich satte 200 Euro zurück (Wechselbonus + Trade-in-Bonus) und profitierst zusätzlich von einer geringeren Monatsrechnung. Nach Vertragsabschluss erhältst du alle Infos und den Trade-in-Link von MediaMarkt per Mail.

→ Jetzt bei MediaMarkt buchen!

Das bietet der Tarif – und das Smartphone

Bis auf den Preis sind die Tarife also identisch, du bekommst 20 GB im 5G-Netz der Telekom. Du surfst mit bis zu 50 Mbit/s. Simsen und Telefonieren kannst du ohne weiteren Aufpreis so lang und so oft wie du willst. Dank EU-Roaming bist du auch im Urlaub innerhalb der EU immer erreichbar. Alle Einzelheiten noch mal im Detail:

20 GB für 24,99 Euro (29,99 Euro ab dem 25. Monat)

(29,99 Euro ab dem 25. Monat) 24 Monate Mindestlaufzeit

151 Euro Gerätepreis – 150 Euro Bonus nach Einsendung deines Altgeräts

nach Einsendung deines Altgeräts 50 Euro Wechselbonus : SMS mit „Bonus“ an 22234 senden

: SMS mit „Bonus“ an 22234 senden 39,99 Euro Anschlusspreis und 5,95 Euro Versand

Hier buchen!

Der Star der Show, das Google Pixel 10 besitzt ein 6,3 Zoll OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und einer Spitzenhelligkeit von etwa 3.000 Nits, was für knackige Inhalte in Sonne und Schatten gleichermaßen sorgt. Angetrieben wird es vom Tensor G5-Chip mit 12 GB RAM und 128 oder 256 GB internem Speicher. Im obigen Deal steht dir aber nur die 128-GB-Version zur Auswahl.

Die Hauptkamera kommt mit 48 MP, dazu gibt es eine Ultraweitwinkel-Linse und erstmals ein 5-fach-Teleobjektiv, was das fotografische Spektrum deutlich erweitert. Der Akku fasst rund 4.970 mAh und liefert so eine ziemlich solide Laufzeit. Das Updateversprechen über sieben Jahre ist das i-Tüpfelchen auf dem Smartphone. Wenn du bereit bist, dein altes Gerät an MediaMarkt zu verkaufen, kannst du dir jetzt also ein ziemliches Schnäppchen sichern, das sich definitiv lohnt. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis zum 29. September!

