Neben den Flaggschiffen wie dem Galaxy S25 Ultra oder dem Z Flip7 ist es vor allem Samsungs A-Reihe, die MediaMarkt im Rahmen der Galaxy-Week zu wahnsinnig guten Preisen rausschmeißt. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur noch übers Wochenende, am 29. September ist schon wieder Schluss. Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, sollte sich also nicht allzu lang Zeit lassen.

Preis-Leistungs-Sieger: Das Samsung Galaxy A26 5G

Für nur 189 Euro bekommst du das A26 in der 5G-fähigen Version. MediaMarkt streicht damit 36 Prozent vom UVP, der bei 299 Euro angesetzt ist. Das Smartphone hat sich in unserem Test als verlässlicher Allrounder für den kleinen Geldbeutel entpuppt. Wer nicht gleich mehrere Hundert Euro ausgeben, dennoch aber nicht auf Markenqualität verzichten will, macht mit dem Smartphone für 189 Euro nichts falsch. Bei MediaMarkt ist es übrigens aktuell am günstigsten (Preisvergleich) und laut Website bereits „fast ausverkauft“.

Ausgestattet ist es mit einem 6,7 Zoll Display, das Samsung-typisch, alle Inhalte scharf und farbgetreu darstellt. Die Rückseite besteht aus Gorilla-Glas und ist dementsprechend robust. Bei MediaMarkt gibt’s das Gerät mit 128 oder 256 GB, den Speicher kannst du aber ohnehin mit einer microSD-Karte erweitern. Einziger Wermutstropfen ist die verbaute Kamera. Während die Hauptkamera mit 50 MP bei Tageslicht ordentliche Aufnahmen schießt, nimmt die Qualität nachts und bei schlechten Lichtverhältnissen etwas ab. Für den Preis aber absolut vertretbar und keinesfalls ein Argument gegen den Kauf.

Noch mehr Galaxy-Schnäppchen

Ein weiteres Smartphone, welches du abgesehen von ein paar eBay-Angeboten ebenfalls nirgendwo günstiger bekommst, ist das Galaxy A56 von Samsung. Dieses Modell gehört für 293 Euro dir.

Das Gerät aus diesem Jahr kann sich dementsprechend sehen lassen. Im Test haben uns vor allem das Gesamtpaket, die gute Leistung und die Akkulaufzeit überzeugt. Der Nachteil an diesem Smartphone: Du kannst den Speicher nicht erweitern. Wenn du Bedenken hast, ob 128 GB ausreichen, solltest du also besser gleich die 256‑GB-Variante wählen. Auch diese ist bei MediaMarkt im Angebot und kostet 339 Euro.

Neben diesen beiden Modellen verkauft MediaMarkt auch noch einige andere spannende Samsung-Smartphones. Aber nicht vergessen: Die Preise gelten nur noch bis Montag (29.09.) – oder eben so lange der Vorrat reicht. Weitere Angebote, die einen Blick wert sind:

